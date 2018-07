35 belangrijke termen voor iedere cryptobelegger

Of u nu een beginnende of ervaren cryptobelegger bent, de taal van blockchain is zo makkelijk nog niet. Want wat is nu precies het verschil tussen bitcoins en altcoins? Wat is een hodl-er of een whale? En hoe zit het met forks, hashing en nodes? eToro heeft 35 belangrijke cryptobegrippen voor u op een rij gezet.

Het Grote Cryptowoordenboek

51% attack – Situatie waarin teveel macht op één plaats is geconcentreerd. De gebruiker of de groep gebruikers die 51% van het systeem beheert, kan het blockchain-netwerk hiermee doelbewust of per ongeluk schade toebrengen.

Airdrop – Een verdeling van tokens door de exploitanten van een netwerk voor een cryptovaluta. Het kan zijn dat de houders van de cryptovaluta de tokens gratis krijgen of onder voorwaarde van een bepaalde activiteit, zoals adverteren op een sociaal netwerk.

Altcoin – Elke andere cryptocurrency dan Bitcoin wordt een altcoin genoemd, een afkorting van alternative coin. Wereldwijd worden honderden altcoins verhandeld.

ASIC – Afkorting Application Specific Integrated Circuit (toepassingspecifiek, geïntegreerd circuit). In de wereld van blockchain verwijst deze term meestal naar chips die zijn ontwikkeld voor computers voor mining.

Bag holder - Iemand die een cryptocoin heeft gekocht en deze eigenlijk te lang heeft aangehouden. Vaak heeft de bag holder het ultieme verkoopmoment gemist, waardoor de coins op dat moment niets meer waard zijn.

Bitcoin – De eerste en grootste cryptomunt. Bitcoin werd in 2009 gelanceerd als gedecentraliseerde valuta en de eerste werkelijke toepassing van blockchain. Bitcoin is gecreëerd door een persoon of een groep mensen onder het pseudoniem Satoshi Nakamoto.

Blockchain – Een gedecentraliseerd netwerk, opgebouwd uit een continue keten van codesegmenten van vooraf bepaalde grootte (blokken). Alle transacties op het netwerk worden opgeslagen in een openbaar grootboek dat in het hele netwerk aanwezig is. Hierdoor hoeven transacties niet gemachtigd te worden door een centrale server.

Circulating Supply – Het aantal valuta’s en tokens dat er in omloop is. Dit kan worden afgezet tegen de munten die eerder in omloop waren, waardoor de schaarste en dus de prijs kan worden bepaald.

Cold storage – Een beveiligingsmaatregel voor het opslaan van cryptovaluta in een offline omgeving. Dit kunnen opslagapparaten zijn (zoals een USB-stick) of zogenaamde paper wallets.

Van DAO tot ICO

DAO – Afkorting Decentralized Autonomous Organization. Dit is een organisatie die blockchain gebruikt zonder dat een centrale autoriteit nodig is.

Dapps – Afkorting Decentralized apps. Deze applicaties zijn als het ware de software van de blockchain. In tegenstelling tot traditionele software, zijn Dapps open source en kan iedereen meewerken aan de ontwikkeling van deze applicaties.

Fork – Wijziging in het blockchain-netwerk. Omdat blockchain gedecentraliseerd is, moet elke wijziging in het netwerk door de gebruikers worden geaccepteerd voordat deze wordt aangenomen. Als voldoende gebruikers een upgrade of codewijziging accepteren, wordt de verandering in het hele netwerk geïmplementeerd. Een wijziging die nog steeds wordt ondersteund door oudere versies van het netwerk, wordt Soft Fork genoemd. Een wijziging die het omgekeerde incompatibel maakt, wordt Hard Fork genoemd.

Genesis block – Het eerste codeblok dat wordt aangemaakt in een blockchain-netwerk.

Hash – Een wiskundig proces dat een uniforme vorm creëert voor informatie over de blockchain. Bij het opslaan van informatie over blockchain wordt hashing ingezet om een uniforme vorm te creëren die codeblokken kunnen identificeren. Dit vindt plaats door deze om te zetten in een reeks cijfers en letters met een vaste grootte.

Hodl - Spelfout van hold die viral ging. Deze term wordt gebruikt voor een cryptohandelaar die een munt koopt en niet de intentie heeft om deze in de nabije toekomst te verkopen. Inmiddels de afkorting voor Hold On for Dear Life.

ICO – Afkorting Initial Coin Offering. Deze term beschrijft een situatie waarin een bedrijf geld ophaalt door tokens voor een cryptovaluta uit te geven, die tegen een vaste prijs aan vroegtijdige beleggers worden verkocht.

Ledger – Een digitaal logboek van alle transacties op een bepaald blockchain-netwerk. Kopieën van het ledger (grootboek) worden op het netwerk opgeslagen en worden voor afstemming voortdurend bijgewerkt, zodat transacties door iedereen in het netwerk kunnen worden geverifieerd.

Lightning-netwerk – Deze laag in het blockchain-netwerk is ontworpen om de snelheid bij het verwerken van transacties te vergroten. Het Lightning-netwerk creëert een Peer-to-peer-netwerk om transacties te verwerken vóórdat deze worden verzonden voor aanmelding in het onderliggende blockchain-ledger.

Crypto van begin tot eind: Mining t/m Pump & Dump

Mining – De praktijk van het toewijzen van computervermogen om transacties op het netwerk uit te voeren. Elke transactie wordt gecodeerd door een vergelijking die voor verwerking aanzienlijke rekenkracht vereist. De miners die de vergelijking als eerste oplossen, zodat de transactie kan plaatsvinden, worden met een kleine vergoeding beloond.

Mining pool – Een constructie die wordt gemaakt door een groep miners om meer transacties te verwerken en meer vergoedingen te ontvangen. De opbrengsten worden tussen de leden van de groep verdeeld.

Node (knooppunt) – Een computer waarop een kopie van de blockchain-ledger wordt uitgevoerd. Knooppunten zijn over het hele netwerk verspreid en helpen bij het behouden van de gedecentraliseerde vorm.

Paper wallet – Een oplossing voor cold storage, die wordt beschouwd als een van de veiligste manieren om cryptovaluta’s op te slaan. De afgedrukte portefeuille kan op elke printer worden afgedrukt en bevat een unieke openbare en privésleutel van de betreffende gebruiker, gecodeerd als streepjescodes. Als gebruikers toegang tot hun middelen willen, hoeven ze alleen maar hun afgedrukte portefeuille te scannen.

Peer-to-Peer (P2P) – De praktijk van het rechtstreeks delen van informatie op een bepaald netwerk tussen twee partijen, zonder dat er een server nodig is om de gegevens door te geven.

Private Key – Elke gebruiker op het blockchain-netwerk beschikt over een code. De privécode is alleen bekend bij de gebruiker en fungeert als een wachtwoord.

Proof of Stake – Een methode die bepaalt welke gebruikers in aanmerking komen om nieuwe blokken aan de blockchain toe te voegen, waarmee ze een vergoeding voor mining verdienen. Bij deze methode krijgen de miners die over meer tokens beschikken, de voorkeur boven miners met minder tokens.

Proof of Work – Gaat vooraf aan Proof of Stake, en is een soortgelijke methode. Het wordt ook gebruikt om te beslissen welke gebruiker in aanmerking komt om een blok aan de blockchain toe te voegen. De Proof of Work-methode wordt de geschiktheid echter door rekenkracht bepaald, en niet door het digitale vermogen van de miners.

Public Key – Elke gebruiker op het blockchain-netwerk beschikt over een gebruikersnaam. Omdat deze voor iedereen zichtbaar is in het grootboek, wordt het ook wel de public key genoemd

Pump & Dump – Een vorm van koersmanipulatie die voornamelijk voorkomt bij minder populaire munten. Traders doen in de eerste plaats een relatief grote aankoop van de munt in kwestie en dit leidt tot een piek in de koers. Deze koersstijging versterken zij door het verspreiden van nepnieuws, waarin de munt wordt opgehemeld. Het uiteindelijke doel is tegen deze hogere koers te verkopen, waarna de munt crasht.

Say what, Whale?

SegWit – Afkorting Segregated Witness. Verwijst naar een oplossing die een blockchain-netwerk sneller maakt. SegWit kan als Soft Fork op een blockchain-netwerk worden geïmplementeerd, waarbij er geen nieuwe valuta hoeft te worden aangemaakt.

Shil - Het ongevraagd aanprijzen van een coin. Traders die een munt hebben gekocht, hebben belang bij het promoten van deze coin, ook wel shilling genoemd. Door een breder publiek te interesseren voor de coin, hoopt de trader dat de prijs stijgt.

Smart Contract – Een algoritme dat blockchain-technologie gebruikt om automatisch een bepaald contract uit te voeren. Wanneer aan de voorwaarden van het slimme contract wordt voldaan, wordt het uitgevoerd en worden de deelnemende partijen beloond volgens de voorwaarden van het contract.

Token – Een afzonderlijke munt die gerelateerd is aan een specifiek blockchain-netwerk en waarde aan transacties binnen het netwerk toekent.

Wallet – Een online programma of een eigen cliëntprogramma waarmee gebruikers hun saldo kunnen opslaan, overdragen en bekijken. Verschillende portefeuilles ondersteunen verschillende cryptovaluta’s, waarbij vele wallets op één enkel platform ondersteuning voor verschillende cryptovaluta’s bieden.

Weakhands - Traders die niet geduldig kunnen zijn en met verlies verkopen als de markt een dip(je) maakt.

Whale - Een trader met een zeer groot vermogen in een bepaalde coin. Whales zijn vaak bullish op een bepaalde coin en hebben dan meestal ook dusdanig veel invloed dat zij de prijs kunnen pumpen.

