Jongeren op ruim 28% winst in Turbocompetitie Overig

Jongere beleggers doen het dit jaar goed in de Turbocompetitie. Beleggers met een leeftijd van 20 tot 25 jaar staan tot nu toe op een rendement van ruim 28%. Een prachtige prestatie, waarmee ze andere beleggers ver achter zich laten. Dat blijkt uit de maandelijkse tussenstand van de Turbocompetitie. Het rendement van 28% is opvallend, want beleggers van 20 tot 25 jaar stonden vorige maand nog op een rendement van gemiddeld 3,6%. Beleggers van 35 tot 40 jaar staan op de tweede plaats, met 8,4% rendement. Opvallend is verder dat mannen flink achterblijven bij vrouwen. Terwijl vrouwen blijven hangen op een verliesje van 0,02%, staan mannen per begin augustus 4,8% in de min. Kia-bestuurders Een groep die het wederom opvallend goed doet zijn Kia-bestuurders. Stonden ze vorige maand nog 4% in de plus, inmiddels is dat opgelopen tot een winst van ruim 23%. Op de tweede en derde plaats staan bestuurders van Fiat (+11,0%) en Honda (+3,7%). Op provinciaal niveau schittert Zeeland bovenaa,n met een gemiddelde winst van 23,3%. Geen enkele andere provincie weet een plus te realiseren. Drenthe en Zuid-Holland staan op de tweede en derde plaats, met respectievelijke rendementen van -1,2% en -3,1%. Maandwinnaar juli De beste Nederlandse deelnemer van afgelopen maand was OscarS. Deze belegger wist in juli het meeste rendement te behalen (48,5%) en wint daarmee de maandprijs: een iPad. Gefeliciteerd met deze prestatie! Wilt u ook maandelijks kans maken op een iPad? Dat kan als u meedoet met de Turbocompetitie.

De Redactie van IEX.nl bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.