Accell spreekt van een transitiejaar. Laten we het hopen, want dit is niet best. Nota bene, met dit weer, deze economie en al die Nederlandse fietssuccessen zou 2018 een recordjaar moeten zijn...?

Als het dan toch over fietsen gaat, op de Belgische wielerforums noemen ze Chris Froome Pufferke. Ja, van BeursVandaag krijgt u ook nog de gespreksstof voor bij de koffie-automaat mee.

Hoe onverwacht is dit? En dat met het duurste hoofdfonds Damrak. Gaat niet goed in Frankrijk en VK, Wessanen geeft een winst- en omzetwaarschuwing voor heel 2018:

Wessanen H1 & Q2 2018 interim results: Lower Q2 performance impacting expected growth for 2018: https://t.co/0EWyO7gadJ — Wessanen (@wessanen_250) 20 juli 2018

Acomo is ook al aan het ploeteren: ook minder winst en omzet dan een jaar geleden, maar het bedrijf handhaaft wel haar dividend van €0,40 per aandeel. Hier het persbericht.

De markten bokken een beetje na een wat minder dagje Wall Street. President Donald Trump leunde zicht tegen de Fed aan, dat was een beetje schrikken. Nabeurs Wall Street kwam Microsoft door met uitstekende Q2's. Alle verwachtingen weer verslagen, double digit groei en +3,3%.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws:

07:34 Thales: op koers met overname Gemalto

07:28 Wessanen voorzichtiger na minder kwartaal

07:22 Vopak neemt belang in Pakistaanse lng-eenheid

07:09 Consumenten blijven onverminderd positief

19 jul Cloud bezorgt Microsoft miljarden winst

19 jul Verliesbeurt voor Wall Street

19 jul Boeing overtreft Airbus in Farnborough

19 jul Trump uit kritiek op rentebeleid Fed

19 jul Moeilijke markt blijft Acomo parten spelen

19 jul Lavide probeert meer beleggers aan te spreken

Analistenadvies:

Unilever: naar €53,50 van €52,40 - Barclays

Unilever: naar €56 van €51,50 - Jefferies

De AFM meldt deze shorts, druk bij Fugro:

De agenda:

01:30 Japan inflatie CPI jun 0,8% MoM

08:00 Accell Q2-cijfers

08:00 Orange Belgium Q2-cijfers

08:00 Wessanen Q2-cijfers

08:00 Duitsland PPI 0,3% MoM

13:00 General Electric Q2-cijfers

13:00 Honeywell Q2-cijfers

13:00 Manpower Q2-cijfers

16:00 Optie expiratie

En dan nog even dit

Nieuwe ronde, nieuwe kansen en bedreigingen:

Apple Watch, FitBit could feel cost of U.S. tariffs https://t.co/1zzihHtdmO — Reuters Top News (@Reuters) 20 juli 2018

Hier nog even alles:

Van gisteren, maar toch:

Chipmaker TSMC jumps as investors focus on glossier outlook for smartphones like the iPhone https://t.co/LnU4nb3gZG pic.twitter.com/vKFXCLtY9J — Bloomberg (@business) 20 juli 2018

Ja en hef dan meteen die vervelende wielerploeg met veel te veel geld op :-)

Comcast is at a crossroads as its global ambitions hinge on the huge Sky bid https://t.co/VWjcb3m8Fu pic.twitter.com/x8cyAB6FWb — Bloomberg (@business) 20 juli 2018

Dit goedje ook nog even:

Oil prices rise as concerns about oversupply ease https://t.co/KN3q1qKoOg pic.twitter.com/R5SpufdWdd — Reuters Top News (@Reuters) 20 juli 2018

Oef:

North Korea economy declines at sharpest rate in 20 years in 2017 https://t.co/f4Vp2iQYUh pic.twitter.com/XUu2HtMVRP — Reuters Top News (@Reuters) 20 juli 2018

Dan ook VS en Rusland nog maar:

Dollar drops as Trump lays into the Fed. Said he hoped the Fed would stop raising rates, delivering an unusual censure of the central bank that departs from a convention in which the president has refrained from commenting specifically on monetary policy. https://t.co/MgJYmISwLT pic.twitter.com/Gc4lXLCeWv — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 19 juli 2018

#Russia’s attempt to roll out a proposal to increase pension age under cover of World Cup has triggered worst tumult President Putin has faced at home in yrs, fueling speculation the Kremlin might soften a reform that’s crucial to righting public finances. https://t.co/0b22xlw53G pic.twitter.com/lvMHIHOAZT — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 19 juli 2018

