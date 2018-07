TA: America First

Wall Street blijft zich technisch uitstekend ontwikkelen en lijkt de leiding te nemen in de zomerrally op de aandelenbeurzen.

Afgezien van de ruis waarmee we op korte termijn altijd te maken hebben, zijn de lange termijn uptrends intact gebleven. Technologie heeft deze keer zelfs het voortouw genomen in de weg omhoog, met in de afgelopen week een serie nieuwe all-time-highs op de Nasdaq.

Ik verwacht dat de brede Amerikaanse indices de euforie binnenkort zullen volgen, met Europa er achter aan.

Europa gaat Wall Street achterna

Amerika loopt dus voorop: Wall Street first. Voor Europa is dit goed nieuws, want het geeft aan dat beleggers vertrouwen hebben in de op-één-na grootste economie ter wereld.

In de slipstream van Wall Street zullen ook Europese aandelen (uiteindelijk) profiteren van de economische zomer aan de overkant. Dit weekend beoordeel ik de lange termijn trends op Wall Street.

The Netherlands second

Eerst de Nederlandse beurs, die de top rond 572,81 punten tot op minder dan 0,5% is genaderd. Let wel, dit is het hoogste punt sinds 2001.

In de recente dip heeft de AEX-index een hogere bodem achter gelaten, binnen de stijgende trend. Het positieve technische beeld wordt bevestigd omdat de koers boven de toppen rond 540,65 punten (gevormd op 28 februari) wist te blijven.



Bovendien veert de Nederlandse beurs met de recente terugval op vanaf de onderkant van het lange termijn stijgende trendkanaal.

Thans flirt de AEX op met de eerste horde op 572,81 punten (gevormd op 26 januari). Voor een hervatting van de stijgende trend dient de AEX-index boven deze barrière zien te breken.

Daarna kan de index in eerste instantie richting 600-609 stijgen (scenario voor de tweede helft van 2018). Op wat langere termijn verwachten wij 690-700 (scenario voor 2019).

De stijgende trend van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde, alsmede het feit dat de AEX is opgeveerd van deze lijn, bevestigt de positieve lange termijn technische conditie.





Dow Jones veert op

Op Wall Street veert de Dow Jones-index op binnen het stijgende trendkanaal. De trend is per saldo nog steeds opwaarts gericht, maar al sinds begin 2018 ontbreekt het aan kracht. We zien dit terug in een consoliderend koersverloop in de afgelopen zes maanden.

Van belang is dat de Dow Jones index zich weet te handhaven boven de steun van 23.997,21 punten (de bodem van 29 juni).

De hogere bodems wijzen nog wel op een aanhoudende vraag. Voor een hervatting van de stijgende trend dient de Dow Jones index boven de laatste top te breken. Weerstand hanteren we op 26.616,71 punten (de top van 26 januari).





S&P500 daagt de top uit

De S&P 500 index consolideert binnen de stijgende trend. De hogere bodems wijzen nog wel steeds op aanhoudende vraag naar Amerikaanse aandelen.

Voor een hervatting van de oude uptrend moet de S&P 500 index boven de laatste top breken, die ligt op 2.872,87 punten (de top van 26 januari).

Na een uitbraak boven de horde van 2.872,87 wordt 3.100,00 het volgende opwaartse koersdoel. Onder de steun van 2.532,69 punten (de bodem van 9 februari) verzwakt het beeld.





Nasdaq 100 index zet nieuwe records neer

In de recente terugval heeft de Nasdaq 100 index dit voorjaar rond 6.977,35 punten een hogere bodem achtergelaten, binnen de stijgende trend.

Het positieve technische beeld wordt bevestigd omdat de koers boven de voorgaande toppen weet te blijven Er ligt steun op 6.977,35 punten (gevormd op 14 mei).

Het eerste koersdoel ligt rond 8.000 punten (berekend koersdoel); het tweede rond 10.000 punten.





Amerikaanse Small Caps blijven op koers

De Russel 2000 index, die het koersverloop volgt van 2000 Amerikaanse Small Caps aandelen, is boven de voorjaarstoppen van 2018 rond 1.600 punten gebroken. Ook de hogere bodem daarna bevestigt de stijgende trend.

De Russel 2000 kan verder omhoog richting 1.950,00 punten (het berekend koersdoel).

Om het positieve plaatje intact te laten, is het wel van belang dat de steun van 1.630,06 (gevormd op 28 juni) intact blijft.