Ach de AEX, die heeft nog wat af te ronden aan de bovenkant en zal gewoon de richting aan gaan nemen die de rest van de Europese beurzen al heeft… De éen doet er nu eenmaal langer over om bij z'n top te komen dan de ander!



Shell en Unilever zijn niet van belang, de AEX is gewoon éen groot aandeel, en zo gedraagt deze zich ook. Het vaagt met haar bewegingen al de bewegingingen van alle aandelen gewoon van tafel,ze tellen niet mee in/voor het geheel…



Had vernomen dat beurshandel je ding wordt, er zullen nog heel wat dingen uit je systeem moeten wil het een lucratieve zaak worden!