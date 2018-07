Fondsenrondje: Jaarrecord nadert

De AEX kruipt na een lagere start van de handel richting het jaarrrecord van 572,90 punten. De DAX (-0,4%) en CAC (-0,3%) liggen beduidend slechter dan Amsterdam. Hier mogen we Royal Dutch Shell voor bedanken, dat 1,1% stijgt, waardoor de Nederlandse hoofdfondsenindex goed blijft liggen.

Unilever

Unilever (+0,7%) kwam vanochtend met cijfers die in lijn waren met de verwachtingen van analisten. De Nederlandse multinational zag de omzet en winst in het eerste halfjaar van 2018 met 5% en 2% afnemen ten opzichte van H1 2017.

Geen paniek, want de negatieve wisselkoerseffecten, zorgden ervoor dat de omzet met 8,9% naar beneden ging. Beleggers zijn niet geschrokken van deze cijfers, waardoor het aandeel zelfs licht in de plus staat.

Sligro

Sligro (-4,1%) kwam vanochtend met een omzetwaarschuwing dat beleggers niet kon bekoren. Met name de omzetontwikkeling van de overgebleven tak foodservice viel een beetje tegen.

Ondanks de matige dag van vandaag, behoort het aandeel Sligro nog steeds tot de betere aandelen van midcap Index. Volgende week wordt een superdividend van €7,57 uitgekeerd.

Galapagos

Galapagos (+3,0%) is de topper binnen de AEX, nadat het biotechbedrijf bekend had gemaakt dat het een deal heeft gesloten met Novartis voor de ontwikkeling van het programma MOR 106.

De koers van Galapagos piekte vanochtend al even boven de €91. Hiermee kruipt het aandeel richting de all time high van €97,24.

Marktoverzicht

De AEX staat 0,3% in de plus en presteert beter dan de overige Europese indices.

De Amerikaanse futures weten ook nog geen richting te kiezen.

De grondstoffen: goud (-0,6%) en zilver (-1,7%) staan wederom in de min.

De dollar stijgt 0,2% ten opzichte van de euro.

Olie staat een procentje lager.

De tienjaarsrentes van de AAA-landen stijgen een basispuntje, terwijl die van Spanje en Italie twee basispunten naar beneden gaan.

Damrak

Signify (-1,9%) sluit de rij binnen de AEX. Een duidelijke oorzaak is niet te vinden.

Winstwaarschuwing Alcoa...? ArcelorMittal (-1,4%) ligt er niet goed bij. De gehele sector presteert vandaag zwak.

Uitzondering is Aperam dat 2,5% stijgt na een koopadvies en koersdoelverhoging van UBS.

Besi (-0,6%) staat in de onderste regionen van de AMX en moet een deel van de winst van gisteren prijsgeven.

NSI (+0,4%) komt nauwelijks in beweging na het publiceren van de cijfers.

