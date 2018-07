Het houdt niet over? Hier zijn de Q2's van Unilever. De omzetgroei valt iets tegen, Brazilië was al bekend, het bedrijf spreekt van uitdagende omstandigheden, maar handhaaft wel haar outlook.

Sligro betaalt een superdividend van €7,57 door de verkoop van Emté! Rekent u het rendement zelf maar uit op een koers van €45,80, dat maakt u ook niet iedere dag mee. Hier zijn de ook niet al te geweldige halfjaarcijfers.

Halfjaarbericht 2018 Sligro Food Group: nettowinst € 29 miljoen. Kijk op https://t.co/J7YokgLjcS voor het volledige persbericht. — Sligro Food Group (@SFGnl) 19 juli 2018

Beetje miezerige koersen nu op opening, maar het stelt weinig voor. Alles net even lager. De AEX staat afgerond een procentje onder haar jaartop. We fietsen vandaag tegen Alpe d'Huez op. Zpu leuk zijn als daar weer eens een Nederlander wint en de AEX een nieuwe high neer zet...

Hebt u ooit meegemaakt dat de AEX deed wat u wilde? Ik niet :-)

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws en er is nogal wat. Galapagos sluit een deal, NSI heeft cijfers, onze werkloosheid stabiliseert en nabeurs VS waren er nog slecht ontvangen cijfers. Let ook op uw staalaandelen, want Alcoa gaf een winstwaarschuwing. SAP verhoogt juist de outlook.

08:01 Omzet en winst TSMC stijgen

07:37 Clouddiensten stuwen resultaten SAP

07:36 Deal Galapagos en MorphoSys met Novartis

07:33 Volvo Cars voelt nog weinig van heffingen

07:23 NSI voert winstverwachting op

07:08 'Gegevens werkzoekenden Randstad zichtbaar'

06:40 Werkloosheid stabiel in juni

18 jul Meer kopers bezorgen eBay hogere winst (-5,6%)

18 jul Alcoa geeft winstwaarschuwing

18 jul Omzet American Express valt tegen (-2,7%)

18 jul Weer omzetgroei voor IBM (+3,,1%)

18 jul Kleine winst voor Wall Street

18 jul Groen licht voor financieel topman Novisource

18 jul 'Groei economie VS loopt tegen grenzen aan'

Analistenadviezen zijn een tikje eenzijdig:

ASML: naar €219 van €186 - CFRA

ASML: naar €220 van €192 - Susquehanna

ASML: naar €215 van €194 - Credit Suisse

ASML: naar €200 van €160 - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:

De agenda is dik vandaag met Microsoft als grote klapper.

01:50 Japan handelsbalans 534,2B

08:00 SAP Q2-cijfers

08:00 Unilever Q2-cijfers

08:00 Sligro Q2-cijfers

10:30 VK detailhandelsverkopen jun 0,4% MoM

13:00 PPG Q2-cijfers

13:00 Philip Morris Q2-cijfers

14:30 VS jobless claims 222K

14:30 VS Philadelphia Fed Index jul 22,0

16:00 VS leading indicators jun 0,4% MoM

18:00 NSI Q2-cijfers

18:00 Acomo Q2-cijfers

22:00 Microsoft Q2-cijfers

En dan nog even dit

3,9% maar:

In juni was de #werkloosheid voor de vierde maand op rij 3,9 procent. https://t.co/r6RUvPBJpi pic.twitter.com/757mOZrp18 — CBS (@statistiekcbs) 19 juli 2018

En de Shanghai Composite oogt ook niet al te okselfris:

Dit goedje heeft het even wat moeilijk:

Oil prices mixed as producers adding more oil while U.S. gasoline stocks drop https://t.co/MsHtTQ4B84 pic.twitter.com/VVr72SUKUe — Reuters Top News (@Reuters) 19 juli 2018

Kleenex?!

Speakers, TVs, Kleenex in demand on Amazon Prime Day https://t.co/3UfctYwwW8 pic.twitter.com/7jvHJ9IYnv — Reuters Top News (@Reuters) 19 juli 2018

Er zijn wel eens vervelender ijden geweest:

Global economic growth is poised to pick up this year, though the alarm bells about trade are getting louder https://t.co/HCtB6LeabS pic.twitter.com/RVpumAqCob — Bloomberg New Economy Forum (@NewEconForum) 19 juli 2018

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.