Liveblog: Microsoft

Update 22:05 uur: Microsoft

Wall Street zakte wat weg tegen het slot, alles inde min, maar de AEX future heeft stand gehouden tot de finish: +0,3%. En nu, Microsoft: koers drie keer over de kop de laatste vier jaar, $800 miljard waard, Dow Jones-component en groei- en waarde-aandeel tegelijk heeft ook cijfers.

Verwachtingen verslagenen het aandeel doet nu (22:15) +0,6%. Hier leest u het persbericht, de outlook volgt pas in de conference call. Keurige cijfers, maar niemand verwachtte ook anders gezien 23% stijging ook dit jaar?

Update 15:10 uur: Trump

Donald Trump neemt het op voor Google die een boete krijgt van de EU:

I told you so! The European Union just slapped a Five Billion Dollar fine on one of our great companies, Google. They truly have taken advantage of the U.S., but not for long! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 juli 2018

Update 15:10 uur: Bitcoin

Een bitcoinverzekering... Dat kan best wel eens van pas komen als je ze op de exchange laat staan die vervolgens gehackt wordt:

Heist insurance is the hot new play in Bitcoin https://t.co/HuLHGqgceH pic.twitter.com/SoKyrov3oy — Bloomberg Markets (@markets) 19 juli 2018

Update 15:00 uur: Euribor

Daar ga je dan met je goede gedrag...

MORE: Euribor case traders sentenced to combined 13 years https://t.co/h3hBgzPpKG pic.twitter.com/ptDJFCwhUi — Bloomberg (@business) 19 juli 2018

Update 14:40 uur: Comcast

Ofwel het gaat naar Disney:

Comcast geeft overnamestrijd om 21st Century Fox op: pic.twitter.com/5M744nUMCd — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 19 juli 2018

Update 14:30 uur: USA

Overzichtje van de Amerikaanse macrocijfers:

Initial Claims: 207K vs 220Ke

Continuing: 1.751M vs 1.73Me

Jul Philly Fed: 25.7 vs 21.5e — Open Outcrier (@OpenOutcrier) 19 juli 2018

Update 14:00 uur: Galapagos

Hoppa! Galapagos op Bloomberg:

Update 12:00 uur: Wiet

IPO van een Canadese wietboer op Wall Street:

Wall Street welcomes first marijuana IPO at $17 a share https://t.co/1IDXxCRHTD — Fabrizio Goria (@FGoria) 19 juli 2018

Update 11:50 uur: WSJ

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take an early look at the front page of The Wall Street Journalhttps://t.co/5xQPDPcm8q pic.twitter.com/5DgqTxRnNg — The Wall Street Journal (@WSJ) 19 juli 2018

Update 11:40 uur: VK

Chinese monetaire autoriteiten trappen het gaspedaal nog een keer in:

Chinese monetary policy has switched gears in the past few days - going from loosening up to support the economy to full-blown stimulus measures. Here's what it's done to the Chinese yuan. https://t.co/Y669RHfPP0 pic.twitter.com/q8FKkp8lSG — g??gσ? ??υα?? ?υη??? (@gregorhunter) 19 juli 2018

Update 10:30 uur: VK

Het Britse pond onderuit na de tegenvallende retail sales uit het VK:

UK retail sales in June far weaker than forecast, sterling breaks below $1.30 for the first time since September last year. pic.twitter.com/Dh3Qt5L8C5 — Jamie McGeever (@ReutersJamie) 19 juli 2018

Update 10:30 uur: Goud

Hoeveel?!

Wreck of Russian warship found, believed to hold gold worth $130 billion https://t.co/WlOGaXdKwj — Nikolaus Jilch (@JilNik) 18 juli 2018

Update 10:20 uur: Google

Nee, het was niet terug te zien aan de koers. Daarnaast weet Google alles van zo'n beetje iedereen, dus ze zouden bijvoorbeeld ook wat - ahum - zoekresultaten kunnen lekken. Wie zitten er allemaal in die comissie? :-)

That $5 billion Google fine? Yeah, investors aren't that worried right now. Here's why https://t.co/UpUq0ARgdx pic.twitter.com/sHgeG5LHgE — Bloomberg Technology (@technology) 19 juli 2018

Update 10:00 uur: Rusland

De Russen dumpen hun US Treasuries:

Now we know who was behind the crash in US govt bonds in April/May. Putin has liquidated #Russia's US Treasury holdings. In just 2mths, Russia sold a whopping $81bn in treasurys, a liquidation flow that was likely responsible for the blow out in rates. https://t.co/AXAaf8PRPh pic.twitter.com/NC04NJQNVN — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 18 juli 2018

Update 09:15 uur: Yield curve

Interessante gedachtes over de inverted yield curve. En zo is het cirkeltje weer rond:

Backtest: an inverted yield curve signals a recession



Reverse psychology: but everyone already knows this so it won't happen this time



Reverse-reverse psychology: ok it'll still work b/c now ppl think it won't happen



Contrarian fintwit: I'll 'actually' whatever stance you take — Ben Carlson (@awealthofcs) 18 juli 2018

Update 08:00 uur: Unilever

De Q2-cijfers van Unilever zijn er ook nog:

Update 08:00 uur: Galapagos

Galapagos sluit een deal met onder andere Novartis:

Update 08:00 uur: Sligro

Sligro presenteert de Q2-cijfers:

De Q2-cijfers van #Sligro zijn uit en hier de tabel uit het persbericht https://t.co/VEOhEAZmw8 pic.twitter.com/K4ecx8LpV4 — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 19 juli 2018

Nico vist uit de rapportage:

#Sligro betaalt eenmalig superdividend van €7,57 nav de verkoop van de Emté-winkels op dinsdag 24 juli pic.twitter.com/xrHKWCOLVf — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 19 juli 2018

Update 08:00 uur: NSI

De halfjaarcijfers van NSI zijn uit en hier de headlines uit Reuters:

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag: