Parabolische beweging van 2009-heden voor ASML, het is duidelijk hoe dat af gaat lopen…

Bitcoin had voor diezelfde beweging 2 maanden nodig, ASML ietsjes langer maar de uitkomst zal hetzelfde zijn, een flink lagere koers. Technisch gezien is het niet wijs om nog lang in dit aandeel te blijven hangen, hoe goed het er voor het bedrijf ook voor mag staan...