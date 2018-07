De Grote ASML Vraag

Hang deze ook maar in de prijzenkast, ASML. Snel. Bij iedere koerstik kan alles weer anders zijn en anders morgen wel, als ook Unilever met Q2's komt.

Wie van u de stukken niet heeft, kan ik hier op IEX HQ hardop horen balen. Jaja, prachtig dat ASML, weer mooie cijfers, fraaie outlook en weer een koerssprong: moet ik ze alleen nu nog kopen? Het aandeel is zo duur. En al zo hard gestegen. Het dividend is nog geen 1%. Wat heb ik nog voor upside?

De downside kan enorm zijn, mocht er een (zware) recessie komen en de business van ASML weer volledig instorten, zoals in 2009. Weet u nog? Orderboek leeg en het halve personeel ging toen in een speciale gelegenheidsuitkering, waarmee de overheid het bedrijf hielp haar kostbare personeel te behouden.

Moet u ASML nog kopen, dat is de vraag die ik probeer te beantwoorden. Voor lange termijnbeleggers dit keer, mensen die overwegen - de omstandigheden kunnen zo veranderen - zeker een paar jaar in het aandeel te beleggen. Hoe de business van ASML zich momenteel ontwikkelt leest u bij de analisten.

Duur en soms goedkoop

Ik beperk mij tot puur cijfermatige exercities. Ja, het klopt. ASML is duur. Het aandeel doet nu iets van 30 keer de verwachte winst. Dit is zeker niet de enige, maar wel de maatstaf waar ik als eerste naar kijk. Kwestie van gewoonte en smaak. Wie andere maatstaven blieft, dit trek ik uit Reuters Eikon.

Zoals gezegd, ASML is duur, maar zeker voor een kwaliteitstechnologie-groeiaandeel met diverse, mooie trackrecords is het zeker niet idioot duur, denk ik. Op het Damrak is bijvoorbeeld Wessanen nog duurder. En nu komt het, ASML is eigenlijk altijd duur. U ziet koers versus verwachte koers-winstverhouding.

Op sommige momentjes is ASML echter heel duur of goedkoop geweest. Het is wat ik hierboven over rampjaar 2009 schrijf. Het grote risico voor ASML is dat de businesss even finaal plat ligt. Laat u trouwens niet misleiden. Het blauwe lijntje lijkt rechter en zijwaartser dan het in werkelijkheid is.

In 2010 en 2011 kon u het aandeel trouwens voor een habbekrats opvissen. Niks op af te dingen, maar dit is wel achteraf gepraat. Ik weet ze niet meer, maar in die jaren waren er - zeker weten - hele goede redenen om ASML te mijden. Sinds begin 2013 is het aandeel echter duur en duurder. En terecht?

U ziet goed dat ASML sindsdien 20% duurder is geworden, maar de koers ruim is verdrievoudigd. Eens te meer bewijs dat een duur aandeel nog duurder kan worden en ook nog eens een paar keer over de kop kan gaan. Dat is ook de reden dat vooral technologiegroeiaandelen zo populair zijn.

Al gaat de koers nog zo snel....

Met jarenlange dubbelcijferige groei is de sky letterlijk the limit voor zulke fondsen. Nick heeft daar vorig najaar een beknopt cijfermatig artikeltje aan gewijd hoe dat werkt. Hoe een koe een haas vangt, ofwel hoe een duur groeiaandeel met hoge groei vrij snel een goedkoop aandeel met minder groei inhaalt.

Dat is ook de truc bij beleggen in ASML. Verdisconteerd tegen toekomstige omzet, winst en dividend bleek het dure aandeel nu steeds een koopje straks te zijn. Dat laat ook het dividendrendement zien. Deel die bedragen maar door uw aankoopkoers. Die kopers op €50 beuren nu gewoon 3%.

Kijk vooral naar de groei van het dividend. Gaat ook sneller dan de waardering omhoog.

leuk, totdat bedrijf, business en aandeel weer eens in een ravijn vallen, maar dat is niet te timen. Eens gebeurt dat wellicht weer een keer, maar het kan ook nog jaren duren. Voor de échte langetermijnbelegger, die rotsvast vertrouwen in en blinkende excels van ASML heeft, is zo'n zeperd uit te zitten.

Wie dat te gortig wordt, kan stoplosses hanteren en, als het fonds blijft door stijgen, die steeds ophogen. Op de bodem koopt u ze dan tegen een vriendenprijsje weer terug :-) Lastig! ASML doet niet vaak aan vriendenprijsjes en zo ja, wedden dat op u dat moment even geen vriendjes wil zijn?