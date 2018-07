TA: ASML stuwt AEX

Met de publicatie van de cijfers van ASML heeft het cijferseizoen voor de Amsterdamse beurs een vliegende start gekregen. De AEX-index veerde gisteren hard op en is overtuigend op weg richting de weerstand rond 572,81.

AEX-index

De Nederlandse beurs opende gisteren de handelsdag met een flinke winst en wist gedurende de dag boven het niveau van de opening te blijven. Er is hierdoor een koersgat op de grafiek achtergelaten. Dit is een sterk signaal en duidt op gretigheid onder beleggers.

De langetermijnweerstand rond 572,81, gevormd door de toppen van januari en mei, komt nu weer in zicht. Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat deze weerstand weer onder druk komt te staan.

Ik verwacht dat de weerstand uiteindelijk zal worden geslecht en dat de AEX-index de lange termijn stijgende trend zal kunnen vervolgen richting hogere koersniveaus. Eerste koersdoel ligt dan rond 609,22 punten, gevormd door de top van mei 2001.

Meer cijfers

Zwaargewicht ASML heeft de verwachtingen van beleggers overtroffen en de lat hoog gelegd voor de overige AEX-fondsen die de komende weken hun cijfers zullen presenteren.

Van de zwaargewichten uit de AEX-index publiceert Unilever vanochtend haar kwartaalcijfers en zal Philips komende maandag beleggers informeren over de resultaten van het afgelopen half jaar.

Ik loop de technische plaatjes van deze aandelen vast even langs.

Unilever

Unilever weet het proces van bodemvorming door te zetten. Het aandeel is na de correctie van begin dit jaar opgevangen rond de oude toppen van de afgelopen jaren. Vanaf dit niveau is een herstel ingezet.

Unilever heeft de correctieve fase afgebroken en is teruggekeerd boven het 200-daags gemiddelde. Dat is een positief signaal. Nu het aandeel ook een hogere koersbodem boven de 200-dagenlijn weet te vormen, worden de verbeteringen bevestigd.

Er is ruimte voor een groter herstel richting in eerste instantie 52,31, de top van eind 2017. De steun ligt op de laatste koersbodem rond €44,65.

Philips

Het technische plaatje van Philips is de afgelopen maanden flink opgeklaard. Nadat eerder al de correctieve fase vanaf eind 2017 werd afgebroken, is het aandeel nu ook boven de voorliggende koerstop gebroken.



Philips moest eind 2017 flink wat terrein prijsgeven na een mooie stijging van bijna twee jaar. De koers viel hierbij terug tot vlak boven de oude toppen van 2014 en 2015. Vanaf dit niveau werd een herstel ingezet.



Nu het aandeel ook boven de top van eind 2017 is gebroken, kan de oude stijgende trend weer worden opgepakt.



Het volgende koersdoel ligt op de toppen uit 2000 rond €47,18 en het all time high op €58,30. Eerste steunniveau ligt op de top van begin dit jaar en de bovenkant van het koersgat van april rond €34,00.



De indicatoren zijn allen opwaarts gericht en bevestigen hiermee het positieve technische beeld van Philips.