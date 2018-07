Weer alle verwachtingen verslagen. Alleen maar groene vinkjes bij ASML, dat meer EUV-machines verkocht en een nog beter H2 verwacht.

BREAKING: $ASML reports Q2 net sales of EUR 2.74 billion, net income EUR 584 million, gross margin 43.3% | https://t.co/GJS3q8cWpp pic.twitter.com/SgypwcxtIy — ASML (@ASMLcompany) 18 juli 2018

Houdt niet over? Lagere omzet, hogere prijzen, tegenzittende valuta, dure grondstoffen en een enerzijds anderzijds outlook zijn er bij AkzoNobel:

Marktbreed ziet het er nu wat vlakjes uit na een mooie opgang Wall Street. Nasdaq Composite en Nasdaq 100 staan zelfs op nieuwe all time highs. de AEX future (FTI) springt er wel uit. Dan denk ik onwillekeurig aan ASML met haar 13,5% indexgewicht (!)... AkzoNobel heeft maar 3,3%, vandaar.

Enfin, verder trekt de dollar aan, daalt olie (de trend staat onder druk) en staat bitcoin alweer hoger na zomaar +10% gisteren. de rentes liggen stil en goud staat op de laagste koers in een jaar.

De agenda kent de nodige Q2's en de Fed-voorzitter spreekt weer. Veel nieuws heeft hij niet meer na gisteren?

