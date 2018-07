Mijn eigen sommetje voor 2018



Ebitda18 verwachting van 200mln (H1 was al 108mln)



235mln uitstaande aandelen maal EUR7,70 = marketcap van EUR1.810mln



Plus net debt van -EUR155mln = Ondernemingswaarde (EV) van EUR1.655mln



EV/EBITDA18E = 1.655/200 = 8,3X (Reuters rekent nog met ebitda18 van 174mln)



Plaats dat eens in het kader van het getekende (conservatieve) orderboek van 1,2mrd+.



Gewoon veel te laag mi...