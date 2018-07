Fondsenrondje: We zijn los

Ook op het Damrak is het cijfersseizoen nu officieel begonnen. TomTom kwam door met prima cijfers en een outlookverhoging. De koers stijgt ook lekker, dus wellicht is er nu de weg omhoog eindelijk gevonden?

TomTom kijkt uit naar groei #TomTom https://t.co/eC3hXqBsEr — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) 17 juli 2018

Een ander aandeel op het Damrak dat enorm opvalt is SBM Offshore, want de koers daalt hard op veel volume, maar een verklaring daarvoor hebben we nog niet kunnen vinden:

Verklaring voor de koersval van SBM Offshore? — Leon Hillen (@leonhillen) 17 juli 2018

Wellicht de olieprijzen, want veel verder komen we niet...

Oil Trades Near 3-Week Low on Signs U.S., Saudis Boosting Supply https://t.co/WByDlHEsTd — BN Commodities (@BNCommodities) 17 juli 2018

Gaan we door met de brede markt:

Europese indices zijn verdeeld. Milaan aan kop met +0,4% en onderaan de DAX met -0,1%.

De Amerikaanse futures in de min. De S&P 500 op -0,1% en de Nasdaq 100 -0,2%.

EUR/USD doet +0,2% op 1,1732.

De grondstoffenmarkten: goud en zilver stijgen 0,4%. WTI wint 0,1% en Brent 0,5%.

De rentes op tienjaars staatsobligaties bewegen tussen +1 en -6 basispunten.

Dan over naar het Damrak. Eerst de analistenadviezen die al veel bewegingen kunnen verklaren:

NN: naar €38,20 van €37,50 - Barclays

Aegon: naar €5,50 van €5,60 - Barclays

Ahold-Delhaize: naar €19,50 van €19 - Barclays

ABN Amro: naar €25 van €26 - Deutsche Bank

KPN: naar €2,85 van €3,30 - Citigroup

ArcelorMittal: naar €37,50 van €36 - JP Morgan

Aperam: naar €48 van €52,50 - JP Morgan

TomTom: kopen en naar €8,85 van €9,70 - NIBC

Dit valt ons op:

ASR ligt goed zonder nieuws of aanleiding.

ArcelorMittal hoger na een koersdoelverhoging van JP Morgan.

Sligro stijgt ook hard voor zo'n saai en defensief aandeel.

SBM Offshore dus hard onderuit. Inmiddels tipt Justin ons, maar zoals hij zelf al zegt is het nog niet bevestigd:

ik ving iets op van een halvering van het koersdoel door Bernstein, maar krijg t niet bevestigd. — Justin Doornekamp (@Jdoornekamp1) 17 juli 2018

Volgens het Parool:



SBM Offshore in de min

Oliedienstverlener SBM Offshore kampte met de lagere olieprijzen en een afwaardering door Bernstein en was de grootste daler in de MidKap met een min van 6,7 procent. — Leon Hillen (@leonhillen) 17 juli 2018

B&S Group stijgt 4%.

ICT Group daalt 0,7%.

Lokaal is DPA met +1,6% de uitschieter.

De lijstjes: