This new water bottle could put the 'squeeze' on the $8 billion reusable water bottle industry



European start-up Keego has come up with an innovative new water bottle that is reusable, made of titanium — and squeezable.

The reusable water bottle industry was valued at $7.6 billion in 2016 and is expected to rise to more than $10 billion by 2024.

The bottle was fully funded on Indiegogo. It costs $59 plus shipping and will be available for delivery in August 2018.







Ik hervul mijn plastic flesjes maar net als voorheen met mijn eigen kraanwater. Mijn flesjes zijn gratis (ipv $59), hoeven niet verzonden te worden (want ik heb ze al thuis) en zijn dus van herbruikbaar plastic. En ik hoef er ook niet op te wachten tot August 2018: waarschijnlijk is de hittegolf dan voorbij en de komt de titaniumfles sowieso als mosterd na de maaltijd.

De funders van Indiegogo worden bedankt voor hun bijdrage, zodat kopers van deze onzin overbodig zijn en niet de dupe hoeven te worden.

Ondernemen is een kwestie van "geld ophalen :)", hahaahahahaa!

(Het hoeft helemaal niet van productkopers te komen.)