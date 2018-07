TomTom verrast met haar Q2's. Het bedrijf maakt weer winst en verhoogt de outlook. Om 08:30 uur is CEO Harold Goddijn op[ BNR. Hier leest u ANP:

Dat kunnen we goed gebruiken, want de markt is nog duizelig van de Q2's van Netflix gisteren. Dat ging nabeurs eventjes -14,1% onderuit op tegenvallende abonneegroei: één miljoen minder dan verwacht. Netflix kan wat hebben, er stond dit jaar ruim +100%.

De futures openen min of meer vlak. De dollar zakt wat en in afwachting van de eerste getuigenis van Fed-voorzitter Jerome Powell voor het Congres. Dat heeft vast vragen over de handelsoorlog. De oliedaling is tot staan gebracht en de rentes moeten nog wakker worden.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws

07:47 TomTom wil Haank als voorzitter commissarissen

07:46 Arcadis aan de slag in Limburgse gemeenten

07:41 'Heineken aast op pluche bij United Breweries'

06:48 Van Herk groter in Eurocommercial

06:36 Blind keert terug naar Ajax

16 jul Aanwas abonnees Netflix valt tegen

16 jul Weinig beweging op Wall Street

16 jul Olieprijzen nemen duikvlucht

16 jul WeTransfer mikt op beursgang in Europa

16 jul Lavide verlengt opties Sitimo

Analistenadvies:

ABN Amro: naar €25 van €26 - Deutsche Bank

Ahold Delhaize: naar €19,50 van €19 - Barclays

Aegon: naar €5,50 van €5,60 - Barclays

NN: naar €38,20 van €37,50 - Barclays

KPN: naar €2,85 van €3,30 - Citigroup

ArcelorMittal: naar €37,50 van €36 - JP Morgan

Aperam: naar €48 van €52,50 - JP Morgan

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

08:00 Royal Mail Q2-cijfers

08:00 Rio Tinto Q2-cijfers

08:00 TomTom Q2-cijfers

11:00 Italië inflatie CPI jun 1,5%

12:00 United Health Q2-cijfers

13:00 Johnson & Johnson Q2-cijfers

14:00 Goldman Sachs Q2-cijfers

15:15 VS industriële productie jun 0,5% MoM

16:00 VS Fed-voorzitter Jerome Powell getuigt voor Congres

16:00 VS huizenprijzenindex jul 69

22:00 T-Mobile US Q2-cijfers

En dan nog even dit

Zo dan maar:

Commentary: Five Questions on the Trump-Putin summit https://t.co/ejT00GAhgm pic.twitter.com/DILoLtW5g1 — Reuters Top News (@Reuters) 17 juli 2018

Altijd wat bij olie:

Oil halts slide as possible stockpile drop counters supply boost https://t.co/EMhTVkeEFx pic.twitter.com/HsmPC8KWjG — Bloomberg (@business) 17 juli 2018

Amazon is gewoon te succesvol?

Sjongejonge:

Tesla shares fall after CEO Musk abuses British caver https://t.co/Qg5A9KmY7l — Reuters Top News (@Reuters) 17 juli 2018

Volg de dollar en yuan, zou ik zeggen:

UBS now sees the trade war putting the yuan under pressure and hurting China's growth https://t.co/JLKy3IpB8H pic.twitter.com/my4g7ASRX6 — Bloomberg (@business) 17 juli 2018

Er wonen ook iets meer mensen:

India has overtaken France to become the world's 6th-biggest economy. And it's tipped to become even bigger https://t.co/cgQ4h7sMh2 via @BloombergQuint pic.twitter.com/IDjLz46Djg — Bloomberg (@business) 17 juli 2018

