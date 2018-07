TA: RDS stuit op zware barrière

Royal Dutch Shell, een van de belangrijkste bedrijven van de bv Nederland, is ook een zwaargewicht in onze beursindex. RDS komt 26 juli a.s. met haar winstcijfers.

Op dit moment bedraagt de weging van RDS in onze AEX circa 15%, net iets meer dan van de andere zwaargewicht Unilever (dat deze week met cijfers komt). Alle grote koersuitslagen van Royal Dutch zien we dan ook duidelijk terug in de stand en bewegingen van de AEX index.

De ruim 2% koersverlies van RDS van maandag woog zwaar in de daling van de AEX. Iets minder direct, heeft ook de koersontwikkeling van de ruwe olieprijs heeft effect op de hoogte van de AEX. Behalve de AEX, bekijk ik vandaag RDS, de olieprijs en de relevante tracker.

Plaats rust voor AEX

De AEX index maakt even pas op de plaats, maar het onderliggende sentiment blijft goed. Recent heeft de AEX-index het neerwaartse trendje afgebroken, vervolgens is er rond 552,40 een eerste hogere bodem gevormd. Technisch dient de AEX de eerste barrière van 572,81 te breken.

Vervolgens kan de index naar 600-609 stijgen, op wat langere termijn verwachten wij 690-700. Opvallend sterk is dat de RSI (onderste helft van de grafiek) het patroon met lagere toppen sinds mei heeft afgebroken.



Lange termijn analyse RDS

De koers van Royal Dutch Shell (RDS) heeft een stevige invloed op het verloop van de AEX. RDS is het koersdoel 31,60 (afgebakend met de bovenste horizontale rode lijn) genaderd. RDS beweegt overigens nog binnen de stijgende trend.

De weerstand 31,60 is een taaie rakker, het was de eerste keer gevormd op 1 april 2002, daarna nog een paar keer getest, maar nooit gepasseerd. De opwaartse fase kan pas worden voortgezet indien deze zware horde wordt gebroken. Verdere koersstijgingen liggen pas na een doorbraak in het verschiet, het eerstvolgende koersdoel ligt daarna rond 38 (top van oktober 2000).

De nabijheid van weerstand maakt RDS op dit moment ongeschikt voor de LT beleggingsportefeuille. Het loont de moeite een uitbraak of koersdaling af te wachten. Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van Royal Dutch Shell (glooiende doorlopende rode lijn) laat een opwaarts verloop zien, terwijl de koers er prima boven beweegt. Dit wijst op een positieve technische conditie en beperkt neerwaarts potentieel.



Lange termijn commentaar Ruwe Olie

Het verloop van de prijs van ruwe olie heeft redelijk wat invloed op RDS. De olieprijs (Brent) valt wat terug binnen de grenzen van de stijgende trend. Echter zolang de koers boven de voorgaande top weet te blijven, blijft het technische plaatje redelijk positief.

Er ligt steun op 69,63 (gevormd op 8 mei 2015). In feit is een terugval naar de voormalige toppen rond 69,63-70 niets anders dan een fraaie pullback. Koersdoel handhaven we rond 94,20 (gevormd op 21 september 2014).



Lange termijn analyse olietracker (ETF iShares Sector Oil&Gas)

De ETF iShares Sector Oil & Gas heeft net als RDS een eerste weerstand bereikt, voor deze tracker ligt die horde rond 36,74 (top van 5 september 2014) bereikt. De stijgende trend krijgt enkel een nieuwe impuls indien deze laatste top wordt gebroken.

In dat geval mag men verdere koersstijgingen tegemoet zien, in eerste instantie richting 39. Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van deze tracker laat een opwaarts verloop zien, terwijl de koers er boven ligt. Dit wijst op een positieve technische conditie.

De opwaartse richting van de B.O.B.-indicator van ETF iShares Sector Oil & Gas suggereert betere prestaties, vergeleken met de rest van de markt. De omhoog gerichte relatieve sterktelijn geeft een sterke performance van ETF iShares Sector Oil & Gas aan, ten opzichte van de brede markt.