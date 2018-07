Misschien dat de Shanghai Compositie, die in een bearmarket zit en de dalende yuan het niet zo slecht hebben gezien?

China's cooling economy is a worrying omen for global growth https://t.co/iEgZ43NHcR pic.twitter.com/2WFd0HcLEY — Bloomberg (@business) 16 juli 2018

Volgens BlackRock CEO Larry Fink kunnen de markten op papier 10 tot 15% dalen door de handelsoorlog. Zijn fonds had vandaag matig ontvangen recordcijfers en u ziet overal quotes van hem. Dit viel mij op. De instroom (iShares!) is behoorlijk opgedroogd. Durven we met z'n allen niet meer te beleggen?

De vaart is dit jaar inderdaad uit de koersen, maar tenzij u in meest gekke emerging en fronteer markets belegt, valt het allemaal reuze mee. De AEX staat dit jaar op +2,5% en dat is zo'n beetje het langjarig gemiddelde. Reken u niet rijk, die grote stijgingen de laatste jaren zijn niet de norm.

Recordresultaat #BlackRock, grootste vermogensbeheerder ter wereld, maar de instroom is behoorlijk opgedroogd ivm vorig jaar pic.twitter.com/vRlgnLy7cq — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 16 juli 2018

U ziet nu vooral olie en de oliewaarden dalen en het wil bij mij maar niet wennen, dat mammoettankeraandeel Royal Dutch Shell dagelijks zo wild beweegt. De Saoedi's gaan meer olie pompen. Dat is het. Morgen is het wellicht weer anders. Wat valt nog meer op de brede markt op?

Bescheiden plussen en minnen in Europa en VS

Volatiliteit loopt een paar procentjes op

De dollar daalt licht tot boven 1,17 euro

Olie dus finaal onderuit

Goud doet weer niks en bitcoin stijgt een paar procent

De rentes stijgen een paar basispuntjes. Best wel veel. Wie loopt het alleen dusdanig dun door de pantalon dat hij of zij centjes in Zwitserland heerft geparkeerd?

Beursplein 5

Oliewaarden zijn dus het haasje op het Damrak en de banken stijgen zowaar een keertje. Deutsche Bank had ineens de geest vandaag en gaf een reversed profit warning, om het in goed Nederlands te zeggen. Huiskamervraag: wie verzint hier mooi Duitse woord voor met gigantische woordwaarde?

Verder zijn er adviezen die er her en der in hakken. OCI en Beter Bed dus.

DSM: naar €106 van €95 - Berenberg

Adyen: naar hold van buy (€590) - Berenberg

Beter Bed: naar hold van reduce en naar €7 van €10,30 - Kepler Cheuvreux

Alitce: naar €3,50 van €1,52 - Credit Suisse

OCI: buy - Kempen?

Verder nog iets? Jazeker:

Bodemvissers actief bij Signify?

Kom maar op met die cijfers morgen voorbeurs, lijkt TomTom te zeggen

Arcadis is de koersschade aan het inlopen die vorige week onstond, omdat het bedrijf dochter CallisonRTKL niet kan slijten

Wessanen heeft vrijdag cijfers en hoeveel rek zit er nog in dit peperdure aandeel? Vandaag even niet dus

B&S Group is zich in rap tempo tot een hollen of stilstaan fonds aan het ontwikkelen

Om 22:00 pikt Nick de Q2's van Netflix op, dat dit jaar alweer - hoppa - is verdubbeld. Het is dit rondje het eerste grote technologiefonds op Wall Street met cijfers en de koersreactie kán de brede markt raken. Stay tuned. Gisteren gaf ik u deze grafiek met koers en verwachte winst en omzet. Zo zeg!

Netflix is wat mij betreft momenteel het meest exemplarische technologiefonds: heel hard stijgen, maar toch goedkoper worden omdat omzet en winst nog harder over de plinten klotsen. Van dividend heeft het bedrijf natuurlijk nog nooit gehoord :-)