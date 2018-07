Welkom bij weer een nieuwe reeks After Hours op IEX, want het cijferseizoen is ook op Wall Street weer begonnen. Vanavond zijn er de Q2-cijfers van Neftlix, maar laten we eerst even vooruitblikken. Waar gaat het vanavond om en waar moeten we op letten?

De groei van het aantal abonnees. Bij voorgaande cijferrapportages was dit iedere keer een trigger voor een enorme koersstijging van het aandeel. Elke keer als ik er short in zat... Dus zo heb ik mijn lesje wel geleerd. Tegen de trend in de hardst stijgende aandelen shorten is een te dure hobby.

Winst- en omzetcijfers werd eigenlijk altijd wat minder op gelet, maar wie weet. De markt is de laatste maanden onrustiger dan in de twee jaar hiervoor. Dus misschien maken omzet en winst nu wel uit.

Cijfers

Dan over naar Q2-cijfers. De cijfers zelfs zijn niet verkeerd, maar omdat Netflix voorzichtig is over de outlook zakt de koers. Ook is het aantal nieuwe abonnees lager dan verwacht en dan krijg je dus dit effect.

Netflix -9% op Q2-cijfers. Voorzichtig over de outlook en dan ga je als groeiaandeel dus hard omlaag pic.twitter.com/pL4Zys2dmp — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 16 juli 2018

Netflix plunges after missing subscriber forecasts https://t.co/ElENrb88sq pic.twitter.com/ahdYed8YXw — Bloomberg Markets (@markets) 16 juli 2018

Bespoke heeft nog wat cijfertjes:

Netflix $NFLX has lowered guidance on 11 of its 64 quarterly earnings reports and the stock has fallen on the day all 11 times for an average drop of 13%. Bulls are hoping they don't lower guidance! (You can pull up this info w/ our Earnings Screener: https://t.co/vFFMKBVnKu) pic.twitter.com/pPLJU0oJse — Bespoke (@bespokeinvest) 16 juli 2018

Anthony Macaroni houdt het ook op het outlookverhaal wat de daling veroorzaakt:

Damn $NFLX down 12.5% AH



Looks like extremely impressive rev, eps, and international growth but w domestics and guidance on the light side. Overall strong growth numbers posted. — A. Maceroni (@AnthonyMaceroni) 16 juli 2018

Goed punt :-)

FRESH POST: But the P/E Was Only 260!!!!!!! https://t.co/oti0TvrFD8 — Slope Of Hope (@SlopeOfHope) 16 juli 2018

Heeft ook effect op de Nasdaq 100 future (-0,9%) zoals u kunt zien en ook de S&P future nu op -0,2%, dus impact heeft het zeker.