Er zou een koopadvies van Kempen zijn voor OCI. Zelf heb ik dat niet, maar ik hoor het van verschillende kanten.

U weet het misschien, Kempen communiceert haar advieswijzigingen alleen naar haar klanten en niet naar de pers. Uiteraard gaat zoiets altijd rondzingen. Een waardeoordeel over de werkwijze van Kempen spreekt u zelf maar uit, OCI staat vandaag in ieder geval fors hoger op hoog volume.

Geef ik meteen de andere adviezen van vandaag ook maar, want u ziet ook Beter Bed hoger staan. Kepler Cheuvreux steekt heel voorzichtig een teen in het water. Van reduce naar hold, vraag mij niet hoe u dat praktisch moet uitvoeren, maar het staat er.

DSM: naar €106 van €95 - Berenberg

Adyen: naar hold van buy (€590) - Berenberg

Beter Bed: naar hold van reduce en naar €7 van €10,30 - Kepler Cheuvreux

Alitce: naar €3,50 van €1,52 - Credit Suisse

U ziet zowaar ook een keer uw ABN Amro's en ING's oplopen. Houd u vast. Bent u er klaar voor? Hier komt het.

Wat een verrassing. Eigenlijk wel een enge, want Deutsche Bank heeft volgens mijn bescheiden ikje geen benul meer met waar ze mee bezig en wat ze aan het doen is. Enfin, op de brede markt is het verder heel rustig. Eigenlijk gebeurt er helemaal niks.

Alle Europese indices en Amerikaanse futures bewegen om en nabij het nulpunt.

De dollar staat net even 1,17.

De rentes liggen vlak, alleen de VS stijgt een basispuntje.

Olie daalt iets.

Over Beursplein 5 kan ik verder ook kort zijn. Het beweegt allemaal maar wat.

Altice herfinanciert weer eens wat, er gaat nog veel volgen en de koers vindt het prima.

Arcadis begint te lopen, maar behalve een nieuwe bestuurder is er geen nieuws.

Koudwatervrees voor de cijfers van Wessanen? De grafiek oogt spannend, het fonds is in de weer met het stijgende trendkanaal.

Accell heeft vrijdag cijfers en daar heeft iedereen wel zin in zo te zien na Hollandse successen in Tour en Giro voor vrouwen.

AkzoNobel en TomTom neigen ook hoger in aanloop naar hun cijfers morgen.

B&S heeft weer de geest. Tijdje zijwaarts en dan hard omhoog of omlaag is het fonds goed in.

