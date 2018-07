Bakker gaat naar Beursplein 5

Na een ruime vier jaar ga ik IEX verlaten. Ik ga mijn droom achterna jagen en wordt beurshandelaar op Beursplein 5 bij Nyenburgh. Voor mij is dat een mogelijkheid die ik niet voorbij kon laten gaan. Dus moet ik afscheid nemen.

Afscheid van een publiek, een enorm mooie baan, supertoffe collega's waarbij er met sommigen meer dan alleen een werkrelatie uit zal overblijven en - misschien wel het fijnste - een thuis.

Ik dank u allen voor de fantastische jaren en ik hoop dat u in deze jaren nog wat heeft verdiend of u door mij een verlies bespaard bent gebleven. Uw ongezouten en snoeiharde commentaar in comments vond ik altijd prachtig. Dit is mijn bedankje aan het publiek van IEX. Dit is mijn afscheidscolumn.

Het waren drie fantastische dagen

Daarmee bedoel ik natuurlijk 24 augustus 2015, Brexit en de verkiezing van Trump. Zo maakte ik dus op 24 augustus 2015 mijn eerste echte crash mee op de aandelenmarkt. De ruim 40.000 views op het Liveblog van destijds waren de beloning voor het harde werken de hele dag.

Brexit dan, waarvan ik al weken op kantoor riep dat het Brexit zou worden. Puur op bassis van statistiek: omdat de EU nog nooit een referendum over de EU heeft gewonnen. Maar die avond dacht ik dat ik rustig kon gaan slapen door de polls die ik op de BBC voorbij zag komen.

Tot een zekere Nico Inberg het nodig vond om om half 6 in de ochtend wakker te bellen. Ik nam nog half slapend de telefoon op en hoorde:

Nick! Ze hebben gewonnen!

Wie hebben wat gewonnen, Nico?

Brexit! Ze hebben gewonnen! Kom er uit, want het wordt sensatie op de beurs. Het Liveblog heb ik al opgestart. Je kan het zo overnemen.

Zo'n zelfde soort tafereel speelde zich af met de verkiezing van Trump. Ook toen belde Nico mij op een onmogelijke tijd wakker en was de transcript van het gesprek ongeveer hetzelfde als u Brexit vervangt door Trump :-)

En zo begon het

U gaat vandaag zien hoeveel impact één tweetje kan hebben. Want één tweetje, waarvan ik twijfelde of ik 'm wel moest sturen, maar waarvan mijn ex-vriendin zei: doe het nou maar gewoon, heeft mijn leven drastisch veranderd. Dit is waar het allemaal mee begon.

@ArendJanKamp heb net te horen gekregen dat ik ander werk mag gaan zoeken. Zoeken jullie nog jong enthousiast hardwerkend talent bij iex? — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 7 maart 2014

Niet heel veel later hing de grote Arend Jan Kamp al in de DM:

Je bent ook heel direct #like Kun je dinsdag om 12;30 uur hier op IEX HQ in 020 zijn? We hebben vacature, maar ik verklap niet wat :-)

En dus ging ik op die bewuste dinsdag met mijn oude groene Volkswagen Polo, die later op kantoor de bijnaam De Hulk meekreeg, richting Amsterdam. Ik kwam aan bij het kantoor van IEX met mijn CV onder mijn arm en vanaf de lunchtafel staarden de ogen van de mensen die later mijn collega's zouden worden mij strak aan.

Arend Jan stelde zich voor. Tot mijn verbazing was Arend Jan overigens wel een stuk grijzer dan op de foto's van Twitter, was hij geen miljonair, smeet hij niet met aandelen, opties en turbo's en reed hij niet in een BMW of Porsche cabrio, maar op een fiets waarvan ik mij afvroeg hoe die in godsnaam de oorlog had overleefd. Grappig hoe je een compleet ander beeld van mensen kan vormen tot je ze echt leert kennen.

Hallo, ik ben Arend Jan. Zeg maar AJee, zo noemt iedereen mij hier.

Waarop hij na een vluchtige blik op mijn CV zich tot mij richtte met de vraag:

Rook jij ook? Oké, kom dan gaan we ff buiten staan.

Buiten hebben ik en AJee zo'n anderhalf tot twee uur staan praten. Over de beurs, de economie, centrale banken, aandelen, rendement maken, beleggen en zelfs de balans van Deutsche Bank kwam ter sprake.

Ik kreeg een opdracht mee. Schrijf maar drie stukjes. Kies zelf maar de onderwerpen en lever over een week maar in en kom maar weer terug. The rest is history zal ik maar zeggen :-)

Lessen

Wat mij het meest bij zal blijven is wat voor ontzettend verkeerd beeld er van de beurswereld is bij veel mensen die niet beleggen of de traditionele media. Gelukkig weten wij beleggers beter.

Want zoals ik het ervaar is de beurswereld misschien hard, maar zijn de mensen die erin betrokken zijn eigenlijk altijd vriendelijk, hebben veel humor, er wordt veel gelachen, is er een hele hoge gunfactor en zijn ze ontzettend enthousiast over hun vak.

Een van de belangrijkste lessen die ik geleerd heb is wat nu precies het verschil is tussen beleggen, speculeren en gokken. Wat het verschil is tussen een winnende en verliezende handelaar, welke emoties daarbij vrijkomen.

Dat het heel dom is om de hardst stijgende aandelen in een bullmarket te shorten. Hoe het voelt om niet te kunnen handelen omdat je geen geld meer hebt op het moment dat er zich een enorme kans voordoet. Maar ook hoe het voelt om een maandsalaris op één dag te verdienen of kwijt te zijn...

Voor het eerst beleggen

Daar ging ik dan voor het eerst echt beleggen met de eerste zuurverdiende paar honder eurootjes. Wel mooi om te zien dat Sligro een paar jaar later en een euro of tien hoger bij de destijds nog op te richten IEX Beleggersdesk een koopadvies kreeg :-)

Vervolgens kreeg ik de smaak te pakken met Accell op €13,75. Besi op €17,79 en wel voor de stocksplit zeg maar. Pershing Square heeft mij trouwens wel geld gekost. Bedankt Bill!

The Blow Up & The Return

Vervolgens heb ik de maanden daarna mijn portefeuille opgeblazen door het shorten van Altice. Uiteindelijk kreeg ik gelijk, maar toen was ik al uitgespeeld. Zo heb ik dus aan den lijve ondervonden dat de markt langer irrationeel kan blijven dan ik solvabel.

Daarna heb ik mijn tweede porto opgeblazen doordat ik dagopties ontdekt had. Voor de tweede maal geen geld meer. En toen was er later die week de beroemde shortsqueeze in Imtech. Dat ik daar niet aan kon meedoen was de hardste en belangrijkste les die ik heb geleerd.

Toen begon Bakkertje eindelijk verstandig te worden. Ik wilde het nog één keer proberen en dat deed ik dus ook, maar deze keer niet onvoorbereid.

Op mijn Nvidia-call uit november 2016 ben ik het meest trots. Niet omdat ik er zelf zoveel mee heb verdiend, maar omdat iedereen mij zo'n beetje voor gek verklaarde op kantoor, want het aandeel was toch al 4 keer over de kop gegaan. En natuurlijk omdat ik nog af en toe reacties krijg van beleggers die het veel beter doen dan ik en er nog steeds inzitten op $250.

Dit jaar heb ik u nog gealarmeerd over een prachtige shortkans of een waarschuwing als u er in zat. Yes, we hebben het over Longfin. Ik kreeg zelf helaas geen stukken binnen om te shorten. Dat een dag later precies uitkwam was mijn bronnen beweerden was natuurlijk een lucky shot. Maar ik vond het toch wel een van de mooiste calls van de afgelopen jaren.

Beleggersdag

Waar ik enorm trots op ben is dat ik twee maal op rij de quiz op de Binck Beleggersdag heb gewonnen. Oké, die eerste was misschien niet helemaal fair, maar winst is winst toch :-)

Het leukste hieraan is dat ik de eerste keer op aandringen en uitnodiging van onze huidige COO Jean-Paul van Oudheusden naar de Binck Beleggersdag kwam.

Niet wetende dat er drie jaar later door het harde werken van dezelfde JPvanO een IEX Beleggersdag zou komen. Toch een beetje de kers op de taart.

@BramdeHaas @inbergfc Nick Bakker wint Petje Op Petje Af in zaal met 1200 man tijdens #BinckBeleggersdag — JP van Oudheusden (@JPvOudheusden) 29 mei 2015

Super begin van het weekend. Eerste geworden tijdens de beleggersquiz op de #binckbeleggersdag pic.twitter.com/OimlHyITFn — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 27 mei 2016

Dat was het dan

Na vier jaar IEX ga ik nu dus zelf de beurs op. Zelf denk ik dat dit een mooi moment is om mijn opgedane kennis in de praktijk uit te voeren. Misschien lukt het mij niet en in dat geval ga ik toch weer wat anders doen. Van bouwvakker naar beurscommentator en vervolgens naar beurshandelaar. Zoals u ziet is alles mogelijk als je maar wilt en er hard voor werkt.

Sluit ik af met een blauw beursbordje die ik tegenkwam en tipte aan Corné voor zijn beursboek. Dat Corné deze vervolgens in zijn beroemde 365 tegeltjeswijsheden voor de belegger boekje heeft gezet is toch wel eervol:

Successful trading is like getting pregnant. Everyone congratulates you when you succeed, but no one asks how many times you got fucked first.