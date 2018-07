Fondsenrondje: Prima koersen

Bij de wedkantoren kunt u inzetten? ABN Amro heeft Fugro nu op sell en €11 staan en ING op buy en €15,10. Vooral dat laatste dubbeltje is pikant, vast een subtiele verwijzing naar ooit Rijkman Groenink :-)

#Fugro is nu leuk wedstrijdje #ING -#ABNAmro. Die zeg maar rooie streep naar beneden is het "was niks, is niks, wordt een emissie" advies van groengeel. Vandaag komt oranje juist met een goldilocks advies: +4,5% pic.twitter.com/23WHgvh1xp — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 13 juli 2018

Ik wilde het niet zeggen, maar het is dan nooit lang wachten op... Enfin, Fugro stijgt aardig, maar daalde harder op ABN Amro.

ING zal de emissie wel gaan begeleiden..... — Pieter Penning (@PieterCPenning) 13 juli 2018

Stralend beursdagje. Ondanks dat de AEX maar een halfje stijgt, kleuren bijna alle hoofdfondsen groen. Wolters Kluwer en IMCD zetten all time highs neer - wel opletten, want de koersen lijken zich te versnellen - en veel namen staan er maar net onder. Adyen staat lokaal alweer boven €600.

Zie de (social) media, er is weer een hoop reuring op en rond president Donald Trump en Brexit - vanmiddag gaat hij bij The Queen op de thee - en over een EU-bestuuder die last van zijn rug zou hebben. Laten we het er maar op houden dat de Europese drnkaandelen daar niet op bewegen.

Zoals u zo vaak van mij leest, zolang politieke toestanden de winsten en omzetten niet raken, hoeft u zich daar alleen als pure daghandelaar druk om te maken. Trump heeft trouwens (nog) niet getwitterd over het almaar oplopende handelstekort met China. Nooit gedacht dat ik zo'n zin zou tikken :-)

De brede markt dus:

Alleen Spanje klerut rood in Europa

De Amerikaanse futures vermaken zich ook prima

De AEX VIX Index (volatiliteit) stijgt een procentje en dat zien we niet vaak op een stijgingsdag

De dollar trekt aan tot bijna 1,16 euro

De rentes zakken één (VS) tot vier (Italië) basispunten

Olie is deze week haar opgaande mojo kwijt

Goud zakt een halfje en bitcoin doet een procentje meer

Beursplein 5

Het zijn twee adviezen die de show stelen op het Damrak. Risk-on, de defensieve aandelen presteren door de bank genomen minder dan de cyclische, de aandelen met een luchtje en de snelle stijgers. Wel liggen de baken weer slecht. Met lunch zijn de H1's van JPMorgan Chase, Wells Fargo en Citigroup.

Galapagos: naar $126 van $125 - Morgan Stanley

Fugro: naar buy van hold en naar €15,10 van €13 - ING

Verder zijn er maar weinig aandelen die significant of opvallend bewegen. Wat pik er uit?

Royal Dutch Shell bevind zich vaak tussen dalers en stijgers van de dag, ik kan er maar moeilijk aan wennen. Laat staan uitleggen waarom

Waar komt Randstad vandaan?

Jeuj, wat is Besi spannend. Hebben we de bodem gezien? Die zou dan wel volgens het boekje op loeiend volume zijn geweest

Tja, misschien niet zozeer vandaag, maar wat is er niet spannend in de AMX? Boskalis, TomTom, Wessanen, PostNL, ASMI, Arcadis, Flow Traders, Takeaway, Air France-KLM et cetera. Zelfs saaie aandelen als Corbion en GrandVision zijn nog spannend

Heijmans is in de race voor een leuke opdracht. Niet te scherp aan de prijs zeilen, graag

Pak even een wat langere Fagron grafiek er bij. Technisch interessant nu?

Accell is een van die profiteurs van lekke band en tijdstraf van Tom Dumoulin

Ik durf niet bij Beter Bed te kijken, hoe staat het?

