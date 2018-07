Nee, vrijdag de dertiende heeft geen eng, raar of significant beurrstrackrecord. Er is wel een ander trackrecord in het nieuws:

China's June exports jump, surplus with U.S. at record high https://t.co/DLxzdZ0R8g pic.twitter.com/NkJkH0ETT9 — Reuters Top News (@Reuters) 13 juli 2018

Prachtige uptrend, een lust voor het technische oog, maar ik ken iemand in een wit huis die hier niet blij mee is. En eigenlijk mag de VS zich inderdaad minimaal afvragen hoe het zo ver heeft kunnen komen en zo hoog heeft kunnen oplopen.

#China's record trade surplus with U.S. risks further inflaming trade tensions. https://t.co/AxoYJgedKy pic.twitter.com/pX1tdAuj52 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 13 juli 2018

Dit is ook eigenlijk het enige, internationale nieuws nu. Het is nog stilletjes. Batenburg doet een overname en Heijmans zou in de race zijn voor een opdracht in Rotterdam, dat is alles. Wel zijn er rond het middaguur H1-cijfers van de Amerikaanse bankgiganten JPMorgan Chase, Wells Fargo en Citigroup.

Prima koersen nu, nadat de Nasdaqjes gisteren weer eens nieuwe all time highs neerzetten. De AEX moet eerst maar eens jaartop 572,90 zien uit te nemen. De dollar is ietsje sterker, de Nikkei 225 ligt goed en Shanghai daalt weer.



07:14 Handel China in de lift

06:59 Winkels zetten meer om in mei

06:30 'Heijmans in de race voor Rotterdam-Zuid'

12 jul 'Geen staatsbemoeienis gewenst bij AF-KLM'

12 jul Broadcom gebeten hond op Wall Street

12 jul Fed-preses tevreden over rentestappen VS

12 jul Batenburg neemt toeleverancier Adelco over

#Fugro: Analisten ING hebben het ABN Amro-rapport ook even tegen het licht gehouden. ??

ABN: Sell, koersdoel €11

ING: BUY, koersdoel €15

Mijn mening: https://t.co/7R5LAf2nyv pic.twitter.com/OGp7EgNflT — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 13 juli 2018

Galapagos: naar $126 van $125 - Morgan Stanley

De AFM meldt deze shorts:



05:00 China handelsbalans jun 27,50B

09:00 Spanje inflatie CPI jun 0,3% MoM

14:00 Citigroup Q2-cijfers

14:00 JP Morgan Chase Q2-cijfers

14:00 Wells Fargo Q2-cijfers

14:30 VS import- en exportprijzen jun 0,1% en 0,3% MoM

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan jul 113,0

Wat was de gemiddelde verkoopprijs van een nieuwbouw koopwoning in het eerste kwartaal van 2018? En van een bestaande woning? https://t.co/KypZ27AWHJ pic.twitter.com/yWJZJbJFfK — CBS (@statistiekcbs) 12 juli 2018

Pound falls as Donald Trump says Theresa May's Brexit plan could kill a future U.S. trade deal https://t.co/jDej5xF2HS pic.twitter.com/VMbgpcO2tJ — Bloomberg Brexit (@Brexit) 13 juli 2018

This is how new path to EM FX cris looks like in comparism to old pathway. Tdy crisis not driven by excessive current account deficit or reliance on foreign denom govt debt but abundant global liquidity & too thin risk premia. Issue of 100y Argentina bond exemplary of enthusiasm. pic.twitter.com/aFNf8CfIJq — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 12 juli 2018

Tot slot de uitsmijter: we hebben dit weekend dus WK Voetbal en Wimbledon-finales, Tour de France en... Corné op Zware Cross :-)

Mocht u op de @zwartecross zijn dit weekend.

Nog een een leuke tip: pic.twitter.com/ZUxNEgaBxl — Corne van Zeijl (@beursanalist) 12 juli 2018

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.