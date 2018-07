Liveblog: Fugro en Randstad

Update 16:00 uur: Michigan

Het consumentenvertrouwen gemeten door de Universiteit van Michigan is lager dan verwacht:

US Univ. of Michigan Sentiment Jul P: 97.1 (est 98.0; prev 98.2) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 13 juli 2018

Update 15:15 uur: Randstad

Randstad in de lift door de outlookverhoging van Hays dat zelf 6,4% oploopt:

Koers #Randstad profiteert van optimisme bij Britse recruiter #Hays: "Looking ahead, conditions remain positive in virtually all of our markets." — durk veenstra (@durkveenstra) 13 juli 2018

Update 14:20 uur: Wells Fargo en Citigroup

Q2-cijfers van Wells Fargo en Citigroup zijn er ook nog:

Wells Fargo shares fall after second-quarter revenue misses estimates https://t.co/wxr2HBUWcC — CNBC Now (@CNBCnow) 13 juli 2018

Citigroup earnings: $1.63 per share, vs $1.56 expected https://t.co/sdlrz7fOAP — CNBC Now (@CNBCnow) 13 juli 2018

Update 13:00 uur: JP Morgan Chase

Q2-cijfers van JP Morgan Chase zijn uit:

Update 10:55 uur: Air France-KLM

Een groep prominenten rond Air France-KLM roept president Macron en de Franse Staat op om zich niet te bemoeien met de luchtvaartmaatschappij. https://t.co/8Fo0vFGaRQ — BNR Nieuwsradio (@BNR) 13 juli 2018

Update 10:45 uur: Groen-geel tegen oranje

#Fugro is nu leuk wedstrijdje #ING -#ABNAmro. Die zeg maar rooie streep naar beneden is het "was niks, is niks, wordt een emissie" advies van groengeel. Vandaag komt oranje juist met een goldilocks advies: +4,5% pic.twitter.com/23WHgvh1xp — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 13 juli 2018

Update 10:30 uur: Trump vs China

If #Trump would impose #tariffs on an additional USD 200 billion worth of Chinese goods & services, #China would have to look for other kinds of #retaliation as the country imported 'just' USD 162 billion from the US over the last 12 months. pic.twitter.com/Zr53AdWnWW — jeroen blokland (@jsblokland) 13 juli 2018

Nu we toch bezig zijn. Chinese munt daalt ook steeds verder:

Update 10:30 uur: Duitsland

German SPD Rejects Accelerated Defense Spending Increase - RP — LiveSquawk (@LiveSquawk) 13 juli 2018

Update 10:20 uur: Adyen

Update 09:50 uur: Pond

The pound drops as Trump threatens to 'kill' any post-Brexit trade deal with the UK https://t.co/iKrsaOR8lf — Business Insider (@businessinsider) 13 juli 2018

Update 09:40 uur: Gonggg

In 2017 is @AmsterdamNL begonnen met de bouw van de ondergrondse fietsenstalling en de herinrichting van het Beursgebied. Vanmorgen openden zij de handel en het vernieuwde Beursplein met een slag op de gong. https://t.co/Wv9Go2sBpz pic.twitter.com/Q6aaPJJOAe — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 13 juli 2018

Update 09:00 uur: Olie

Oil heads for its biggest weekly loss in nearly 5 months https://t.co/Dwqb3UuGOS pic.twitter.com/F2dDbN8usm — Bloomberg (@business) 13 juli 2018

Update 08:30 uur: Bonimmo

Update 08:00 uur: Boskalis

Opdracht van $65 miljoen voor Boskalis:

Update 08:00 uur: Bitcoin

1 year later, you would have more than doubled your money if you had listened to Bitcoin Sign Guy pic.twitter.com/PEMMYFAD6S — Neeraj K. Agrawal (@NeerajKA) 12 juli 2018

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag:

Galapagos: naar $126 van $125 - Morgan Stanley

Nico heeft nog een koopadviesje voor Fugro gespot: