Nou Royce dat kan ik je wel uitleggen. Beleggers hebben de stoornis dat ze alle negatieve nieuws of compleet negeren of het uitleggen in positief nieuws. Het beetje positief nieuws wat er nog is dat wordt uitvergroot en enorm benadrukt. Je ziet het hier op de IEX site dagelijks langskomen. Als normaal mens geloof je gewoon niet wat je ziet. Het enige waar ik naar benieuwd ben wanneer het in de DSM komt.