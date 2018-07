TA: Each rally climbs a wall of worry

Op Wall Street bereikte de Nasdaq100 donderdag een nieuw recordniveau, ondanks alle stressfactoren en onzekerheden. Die zijn er genoeg, maar zoals een oude beurswijsheid luidt 'Each rally Climbs a Wall of Worry'.

Zolang er genoeg onzekerheden zijn, de media bol staan van doemscenario's en Donald Trump om zich heen blijft schoppen, zullen veel beleggers grote cashposities aanhouden. Deze beleggers zorgen op termijn voor voldoende vraag om elke correctie van betekenis op te vangen.

Wall of worry

Er is voldoende reden voor zorgen onzekerheid:

Nieuwe fratsen van Donald Trump op de NAVO-top.

Een verdere escalatie van de handelsoorlog.

Politieke en economische onzekerheden in Italië.

Een omslag in het beleid van centrale banken.

De dreiging dat de VS uit het WTO stapt.

Eigenlijk genoeg redenen om je kruit nu droog te houden. Maar hoe meer zorgen, des te meer kopers zullen er morgen, volgende week en volgende maand zijn die nog moeten instappen.

Mijn lange termijn advies blijft dan ook 'Buy the dips', ofwel: koop elke grote dip. Voor de rest van 2018 en 2109 handhaaf ik dit advies, want 'Each rally climbs a wall of worry'.

De beurzen gaan alle kanten op, er is geen gebrek aan volatiliteit. Toch valt de schade op de Nederlandse VIX index mee. Hieronder volgt een analyse van onze eigen paniekbarometer.

Op de vaderlandse aandelenbeurs zijn ook geen haarscheurtjes zichtbaar. Het lange termijn positieve technische plaatje blijft dan ook intact.

Het komende cijferseizoen lijkt beleggers niet van hun à propos te brengen. Verder bekijk ik deze keer in hoeverre de Europese miljardenboete de meerjarige uptrend van Google heeft beïnvloed. De Nasdaq100 boekte donderdag zelfs een nieuw all-time-high. Kortom een vol weekendbericht.

Nasdaq 100 index breekt de weerstand 7.309,99

De Amerikaanse technologiebeurs, is boven de voorgaande top rond 7.309,99 punten gebroken. Dit bevestigt de stijgende trend en geeft een technische verbetering aan.

We houden rekening met verdere koersstijging. De Nasdaq 100 index kan verder omhoog richting 8.000,00 punten (berekend koersdoel).

Om het positieve plaatje intact te laten, is het wel van belang dat de steun van 6.977,35 punten (gevormd op 14 mei) intact blijft.





Nederlandse paniekbarometer

De Nederlandse VIX-index blijft zijwaarts bewegen. Het huidige niveau duidt niet op onrust onder Nederlandse beleggers.

Onze VIX-index laat een zijwaartse trend zien boven de steun van 8,87 (de bodem van 9 maart 2017).

Voor een duidelijk signaal van toenemende onrust of mogelijke paniek, is een doorbraak boven de topjes van 20,06 (van 23 maart) noodzakelijk. Ik zie dat op korte termijn echter niet gebeuren.











Nederlandse beurs lange termijn

Bezien vanuit de lange termijn ligt de Nederlandse beurs er niet slecht bij. Maar om de lange uptrend door te zetten, zal eerst de horde rond 572,81 punten gepasseerd moeten worden.

Hier liggen de toppen van januari en mei, tevens de hoogste koerstoppen sinds 2001. Na een doorbraak kan de AEX in eerste instantie doorstoten naar 609 punten (het topje uit 2001) en vervolgens naar 690-700 punten.







Het koersverloop sinds 2008 van de AEX geeft dus een prima stijgend trendkanaal weer. Aan de onderkant wordt deze uptrend afgebakend door een serie hogere koersbodems. Deze bodems hebben we op de grafiek hierboven in blauw gemarkeerd.



Na de koersbodem rond 195 punten in 2008 is de correctie van 2011 op een hoger niveau rond 256 punten opgevangen. Daarna zijn hogere bodems gevormd rond 366 (2014) en rond 506 punten (2017).

De serie stijgende koersbodems geeft aan dat beleggers op elke grote correctie (bij-)kopen.

Nederlandse beurs korte termijn

Het probleem op de Nederlandse beurs zit vooral in het verloop van de afgelopen zes maanden.

In de eerste weken van 2018 heeft de AEX een hoogste punt van het jaar gevormd (572,81 punten) en kort daarna het laagste punt van 2018 (515,96 punten). In de rest van 2018 zijn we tussen deze 2 niveaus gebleven.









Europese miljardenboete voor Google

Het Amerikaanse techbedrijf Google wacht een Europese miljardenboete, omdat het zijn dominante marktpositie zou misbruiken. De Europese Commissie is bezig de hoogte van de boete vast te stellen. Google zou telefoonfabrikanten dwingen om Android Apps te installeren.



Op Wall Street is Alphabet, de moedermaatschappij van Google, vooralsnog niet onder de indruk van de dreigende miljardenboete. De beurskoers sloot donderdag minder dan 0,5% van een nieuw all-time-high af.

Alphabet (voorheen Google) flirt thans met de weerstand van 1.186,89 dollar (de top van 29 januari).

Na een uitbraak boven de weerstand van 1.186,89 dollar wordt 1.300,00 het eerstvolgende opwaartse koersdoel. Op wat langere termijn kan de koers naar 1500-1600 dollar.

Alphabet consolideerde de afgelopen maanden binnen de stijgende trend, maar slaagt er in om steeds hogere bodems te vormen.

Technisch bezien is er sprake van bodemvorming. Dit signaleert een aantrekkende vraag. Wij zien ruimte voor meer opwaarts potentieel na een doorbraak en slotstand boven de weerstand van 1.186,89 dollar (gevormd op 29 januari).