Eerst de felicitaties:

Gefeliciteerd #WoltersKluwer met een nieuwe all time high en €50 op het bord. Nancy betaalt morgen de vrijdagmiddagborrel :-) pic.twitter.com/JE2N3wAoMy — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 12 juli 2018

#Imtech verging en #IMCD herrees uit de as en zet een nieuwe all time high neer. Ook hier zijn de felicitaties op zijn plaats: pic.twitter.com/mVe6qNqLpO — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 12 juli 2018

Daar staat tegenover dat VolkerWessels op de laagste stand sinds de beursgang staat. Niettemin een lekker beursdagje, zoals u ziet. Het begon voorzichtig, maar na goed Navo nieuws zat de swing er in. Weet u meteen hoeveel het waard is, want met markt en economische fundamentals heeft dit niks te maken.

Dan er is ook nog Brexit. Ik pik maar veilig een Nu.nl linkje, want ik weet al lang niet meer hoe zit. De FTSE 100 daalt wat, net als het pond en de Britse tienjaars zakt twee basispuntjes. Dat is wel eens gekker geweest in dit dossier.

Britse premier May onthult plannen voor 'zachte' Brexit: https://t.co/JQT60gqyJD — NU.nl (@NUnl) 12 juli 2018

Over die Navo gesproken, de Europese defensie-aandelen doe het prima. Zo zie ik BAE Systems, Rheinmetall en Thales procenten stijgen, maar daalt Leonardo (Finmeccanica) weer. En zo komen we bij het breeede marktoverzihct uit.

Alleen maar groenen vinkjes, alle Europese kleuren groen, maar wel met een nul voor de komma

Wall Street draait ook lekker, met technologie weer in de hoofdrol. Toch opvallend, want Broadcom staat -15% (!) op die overname van CA Technologies voor $19 miljard

De AEX VIX Index (volatiliteit) wordt met 10% het bos in gestuurd

De dollar zwalpt weer door haar eigen grafiek, maar beweegt per saldo vlak net onder 1,17

Goud stijgt wat een bitcoin krijgt weer 3% slaag.

De rentes zitten naar de Tour de Frande te kijken, zo te zien:

Beursplein 5

De adviezen van vandaag verklaren al een paar koersuitschieters op het Damrak:

Wolters Kluwer: naar €46 van €43 - Deutsche Bank

RELX: naar €21 van €20 - Deutsche Bank

Van Lanschot Kempen: naar €27,70 van €29 - UBS

Fagron: buy en €17 - Kepler Cheuvreux

Door de bank genomen stijgen vooral de commodity-aandelen hard, chippers, cyclische en moeilijke fondsen. Er zijn maar een paar namen die echt opvallen?

ASR? Ik weet het niet

Wessanen ligt slecht op hoge omzet. Waarom? Dit IEX advies is pas van 16:25 uur:

Oei, Beter Bed..?.

Tot slot de banken nog, weer beroerd. ABN Amro doet 6,7% dividendrendement en ING 5,4%. Dat duidt er op dat de markt twijfels heeft. Teruglopende economie, handelsoorlog, kwakkelende emerging markets, yield curves, euroscepsis, zeg het maar.