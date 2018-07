Hoorde ik vanochtend bij BNR dat SBB op Terschelling 75.000 m3 aan zand met een hoogstikstof gehalte gaat afvoeren om de duingronden te verschralen t.b.v. de gewenste grassoorten.



Vraag me dan werkelijk af of de verstookte brandstof / energie om dit te doen, de gewenste compensatie / 'verbetering' geeft.....



Hoezo Co2 en Stikstofreductie. Overigens zonder Stikstof geen voedsel in de supermarkt.....