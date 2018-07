Fondsenrondje: Koude Handelsoorlog

Er gebeurt niet zoveel en daarom kan ik een lange aanloop nemen. Eigenlijk wel frappant bij dat klimaatakkoord: de stockpicks rollen u niet tegemoet. Of ziet u ze wel? Enfin, dank ING voor het uitpluiswerk.

Heeft u de 85 pagina's van het #klimaatakkoord al gelezen? Wij wel en hebben hier de belangrijkste maatregelen voor u in kaart gebracht. In 5 minuten helemaal bij! https://t.co/FvaifPU0NR #ING @GHieminga pic.twitter.com/9t5mfQAoZV — ING Economie (@INGnl_Economie) 11 juli 2018

Over ING gesproken, dat staat alweer lager. Het is opvallend hoe slecht de financials dit jaar presteren, Daar ga ik straks over bloggen, want morgen komen JPMorgan Chase, Wells Fargo en Citigroup als eerste binnen met Q2- of H1-cijfers. Ennuh, formeel zitten de EU banken in een bearmarket.

ING en ABN Amro zitten dat ook, Aegon schurkt er tegenaan, maar NN en ASR doen het beter. De top van ING dit jaar was trouwens €16,69. Getal van de duivel dus. Was ooit van een engel. In 2009 bodemde de S&P 500 op 666,79.



Bescheiden koersuitslagen nu, de markten weten het even niet na dat tikje op de billen gisteren. Flauwe koersen. Formeel is dit het verhaal:

Europe's stocks recover after dropping the most in two weeks over trade concerns https://t.co/CYgoc1AUWx pic.twitter.com/guF7AAstXP — Bloomberg Markets (@markets) 12 juli 2018

Ja, die handelsoorlog is een mooie schaamlap om alles wat niet zo vlotjes beweegt te duiden, maar is het wel zo? Zo verbaasde ik mzelf gisteren al over om wat voor producten het gaat. Staal, atuo's, soja en de rest is duidelijk, maar dit?

War on hipsters! Kijk, dit zijn de producten die door een nieuw tariefrondje VS worden geraakt. Verzin ze maar. Ze hebben vast veel lol daar op US Import Tariffs HQ ofzo. Mooi proza ook https://t.co/WvphDYXpyQ pic.twitter.com/83ckNoGfrw — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 11 juli 2018

Niettemin rol ik vandaag pas echt van mijn stoel. Ik begin bijna te denken dat deze (koude?) oorlog alleen nog maar voor de publieke opinie wordt gevoerd en om de zenuwen van de tegenstander te testen. Gelukkig heeft Bloomberg eens écht goed gekeken.

Het is nog allemaal puur voor de bühne?! Bloomberg heeft namelijk eens goed naar al die goederen gekeken die worden genoemd en belast in de handelsoorlog en concludeert... https://t.co/erZQD34BDy pic.twitter.com/UHKv5ZYV1y — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 12 juli 2018

Nog één moeilijke markt dan....

Wow chart! Prices of base #metals are down almost 14%(!) in just over a month's time. pic.twitter.com/8PlT5z90w9 — jeroen blokland (@jsblokland) 12 juli 2018

...En dan kan ik aan het brede markt overzicht beginnen.

Bescheiden plusjes en minnetjes in Europa.

De Amerikaanse futures staan iets hoger.

De AEX VIX Index (volatiliteit) zakt 3,5%.

De dollar daalt nu iets naar 1,17.

De rentes bewegen hooguit een basispuntje omhoog of omlaag.

Olie gaat wel lekker, vooral Brent, goud loopt met de dollar mee en bitcoin daalt maar weer eens.

Beursplein 5

Er staat maar een aandeel te gillen op het Damrak en dat is met de groeten van Kepler Cheuvreux. Fagron dus.

Van Lanschot Kempen: naar €27,70 van €29 - UBS

Fagron: buy en €17 - Kepler Cheuvreux

Verder valt er eigenlijk niks op, u mag alle koersbewegingen gewoon aan de dagelijkse ruis en reuring op de beurs op hangen. Paar dingetjes dan:

Colruyt staat ruim -4% in Brussel op een downgrade. Misschien dat Ahold Delhaize hier wat op zakt.

ASR valt uit de toon in de AEX. Het gestage gestijg is even gedaan.

Arcadis knabbelt alweer wat van het verlies van dinsdag af.

Wessanen is aan een mooie opgaande trend bezig na de dip begin dit jaar.

En nu Beter Bed, pak je door of niet? Zowel koers als volumes vlakken af.

Veel plezier en succes.