Slim inspelen op het Amerikaanse cijferseizoen? Overig

- advertorial - Het cijferseizoen van de grootste economie* ter wereld barst weer los. De komende weken publiceren Amerikaanse bedrijven hun kwartaalcijfers. Wordt het vuurwerk? Valt het tegen? Zijn de beurzen in de ban van een mogelijke handelsoorlog? En heeft dit al invloed op de cijfers van de grote Amerikaanse bedrijven? Netflix, General Motors, IBM en nog veel meer openen de boeken. Bent u er klaar voor? Peter Siks bereidt u in deze video voor op het cijferseizoen. Binck turbo’s op ruim 80 Amerikaanse aandelen Met een hefboom inspelen op de aankomende cijfers? Dat kan met de Binck turbo. Op ruim 80 aandelen is een Binck turbo beschikbaar. We hebben ze allemaal voor u op een rijtje gezet. Inclusief publicatiedatum en analistenverwachting. Kijk op binck.nl. Zonder transactiekosten beleggen met Binck turbo’s Waarschijnlijk wist u het al, maar bij Binck kunt u nu wel heel gemakkelijk in- en uitstappen met Binck turbo’s. Dit kan op handelsdagen van 8.00 uur tot 22.00 uur – heel handig voor als belegt in de Verenigde Staten. Verder betaalt u geen transactiekosten voor Binck turbo’s. Meer weten? Ga naar binck.nl. Weet wat u doet Het innemen van een positie in een aandeel rondom cijfers is alleen geschikt voor actieve, ervaren beleggers die de mogelijkheid hebben om hun beleggingen goed te volgen. Want zeker met turbo’s kunnen de bewegingen in het onderliggende aandeel versterkt doorwerken. Weet dus wat u doet. * Bron: IMF. Disclaimer Turbo’s zijn risicovolle producten en vereisen kennis, beleggingservaring en een hoge risicoacceptatie en zijn niet geschikt voor vermogensopbouw op de lange termijn. Als uitgevende instelling genereert Binck inkomsten uit de financieringskosten van de Binck turbo. Wij adviseren u, voordat u in Binck turbo’s belegt op turbos.binck.com het prospectus, het Essentiële informatiedocument en de definitieve voorwaarden te raadplegen. In het document center van Binck vindt u alle voorwaarden en handleidingen waaronder de basishandleiding.

Deze content is tot stand gekomen buiten de verantwoordelijkheid van de IEX-redactie om. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.