Dit is de Croatex, de Kroatische beursindex (prijs). Dividend is 2%. Geel is in euro's en dat ziet er als een koppeling uit. Verder vooral veel tikkies breed, heel veel tikkies breed. Misschien dan nu :-)



Terzake. Aan de koersen te zien hebben we vandaag even geen handelsoorloggzorgen met z'n allen. Wellicht is dit de trigger vandaag:

Chinese and U.S. officials hint at chance for trade talks after Trump's tariff threat https://t.co/QyixksY68y pic.twitter.com/NzXbWqZ3kR — Bloomberg (@business) 12 juli 2018

De koersen gaan wat in de rebound na de dikke minnen gisteren, met name China. De yuan herstelt ook wat en de dollar noteert weer onder 1,17 ten opzichte van de euro. Olie oogt lekker en verder ziet u het wel. De agenda is leeg, er zijn alleen wat inflatiecijfers én mijn moeder is jarig: 87 en gezond!

Kan de AEX nog een voorbeeld aan nemen. Die rollatort nu alweer tijden maar een beetje door de grafiek op en rond 550. Let wel, het speelveld is klein. Met een paar procent staat er of een nieuwe top, of zoekt de index steun.



Het belangrijkste nieuws, er is nog niet zoveel. Wel koopt Broadcom voor $19 miljard CA Technologies en wie biedt er niet op Sky? Arcadis haalt voor €11 miljoen aan opdrachten binnen.

08:07 Duitse inflatie bevestigd op 2,1%

08:03 Shell: effecten Noorse oliestaking beperkt

08:02 Arcadis-consortium wint overheidscontracten0

07:34 Aandeelhouder bezorgd om verhuizing Unilever

06:54 Ook Comcast verhoogt bod op Sky

06:40 Export groeit 5 procent in mei

11 jul 'Broadcom doet weer grote overname'

11 jul Wall Street in teken handelsvete en olieprijs

11 jul Olieprijzen gaan hard omlaag

11 jul Negatief resultaat voor NSE

Fagron: buy en €17 - Kepler Cheuvreux

De AFM meldt deze shorts. Het is druk bij Arcadis.



De agenda en misschien kunnen de ECB notulen verrassen. Die noemde ik eens non-event en dat kreeg ik meteen om me oren:

08:00 Duitsland inflatie CPI jun 0,1% MoM

08:45 Frankrijk inflatie CPI jun 0,1% MoM

09:00 Holland Colours AVA

11:00 EU industriële productie mei 1,1% MoM

13:30 ECB notulen

14:30 VS inflatie CPI jun 0,2% MoM

14:30 VS jobless claims

20:00 VS begrotingstekort

Als de Amerikaanse president het maar niet ziet...

Export goederen groeide met 5% in mei; vooral meer chemische producten en transportmiddelen geëxporteerd dan jaar eerder.https://t.co/VmQN0v9WNg pic.twitter.com/PodgSvjhLg — CBS (@statistiekcbs) 12 juli 2018

Totdat de rentes gaan stijgen?

Nederland behoort in Europa momenteel tot de landen met de grootste prijsstijging van koopwoningen. Waar stegen de huizenprijzen nog sterker? https://t.co/KypZ27AWHJ pic.twitter.com/RsgmiFsWf0 — CBS (@statistiekcbs) 12 juli 2018

VS als olie exporterend land, ik vind het nog steeds wennen:

U.S. oil exports to India soar ahead of sanctions on Iran https://t.co/5YkzM3ML7k pic.twitter.com/vpTuddIBpk — Reuters Top News (@Reuters) 12 juli 2018

Alles tegelijk ja!

Trade and tea with queen for Trump in a Britain in 'turmoil' https://t.co/I6Z7AZC9qA pic.twitter.com/ECiUWE0sQY — Reuters Top News (@Reuters) 12 juli 2018

Defensie kost geld, punt uit:

This NATO hopeful's defense spending tops all current members of the alliance https://t.co/2SJ9fOtwgI pic.twitter.com/SWwprrLOtb — Bloomberg (@business) 12 juli 2018

Testen?

Chipmaker Broadcom's CEO is testing his deal-making reputation with the purchase of CA Technologies https://t.co/RO1PNJuTtD pic.twitter.com/qfxm1ufrob — Bloomberg (@business) 12 juli 2018

The sky is the limit:

The media-giant battle for Sky just heated up https://t.co/aGOJZzWq8o pic.twitter.com/JoMXS2DrGp — Bloomberg (@business) 12 juli 2018

Zo en dan dook de lira ook nog eens weg. De markten hebben even geen vertrouwen in Erdoganomics:

Investors flee #Turkey: Stock market index BIST-100 down 5.2% today, biggest daily drop since Jul 2016. pic.twitter.com/JPzXb2jpjB — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 11 juli 2018

Het is het bedrijf menens?

Facebook is participating in the effort as part of what company officials have said is a renewed commitment to transparency and stamping out abuses https://t.co/T2dl3VBhT6 — The Wall Street Journal (@WSJ) 12 juli 2018

Klinkt interessant:

Bear market in eurozone banks signals growth challenge for region https://t.co/AalpgOjdG9 — Financial Times (@FT) 12 juli 2018

