Slot: Rood

Er komen mooie winstcijfers aan, maar dat is het verleden, is bekend en is al ingeprijsd. De toekomst is onzeker, zeker met die zich verscherpende handelsoorlog. Koersen lager, dit is zo ongeveer het beursverhaal vandaag.

Verder valt er niet zoveel te vertellen, er gebeurt weinig bijzonders. Wel komt er uitgerekend op de dag van ons klimaatakkoord een verkapt beleggingsadvies uit Brussel. De Europese landen gaan hun defensiebudgetten vergroten en dat betekent opdrachten voor defensiebedrijven.

Trump sets higher target for NATO defense spending: Bulgarian president https://t.co/Rr60Cf6qKV — Reuters Top News (@Reuters) 11 juli 2018

Neuzen dicht, we nemen de brede markt door:

Alle Europese indices dalen, alleen de Bel20 houden nul vast. Verder maar geen grapjes hierover.

Wall Street daalt ook, maar wie ligt er nou wakker van een hallevie minder?

De AEX VIX Index (volatiliteit) stijgt liefst 13% naar 11,6. Flow Traders daalt echter 0,5%.

De dollar zwalpt weer heen en weer, maar stijgt uiteindelijk toch ietsje. De yuan daalt zelfs 0,7%.

Olie kijgt een pak slaag door onder meer VS voorraden.

Goud daalt wat en bitcoin stijgt iets.

De kleine bewegingen op de vastrentende markt laten naar mijn bescheiden mening zien dat dit een gewone dalingsdag is en dat er geen sprake is van borrelend zweet in de navel.

Beursplein 5

Ook vandaag hebben we weer een sucker van de dag op het Damrak, maar gelukkig is het dit keer een reversed sucker: Beter Bed draait zich om.

ABN Amro geeft een (het-aandeel-is-nu-wel-genoeg-gedaald) koopadvies. De bank denkt dat het bedrijf de Duitse problemen onder controle krijgt. Krijgt, niet heeft!

Nico oordeelt aldus:

Beter Bed is extreem, maar ik had ook nog een stukje over andere Damrak aandelen die de scherpe randjes in hun eigen koersengrafieken opzoeken:

Retteketet zegt #BeterBed (+8,3% nu) en wie weet doet dit voorbeeld volgen. Genoeg potentiële kandidaten op papier op Damrak https://t.co/Rfmy2Mjwym #AEX @IEXnl — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 11 juli 2018

Verder is het min of meer weer defensieve versus cyclische en hysterische fondsen op Beursplein 5, maar er zijn de nodige uitzonderingen.