Beter Bed en andere turnarounds

Dit is de meest cruciale passage (geen link) uit het ABN Amro rapport Beter Bed vandaag. De bank denkt dat het bedrijf het Duitse hoofdpijndossier (Matratzen Concord) gaat afsluiten.

Levers to pull to improve sales/store in Germany are the development of online, the introduction of a one-fits-all alternative, and the further rollout of box springs in Germany.

Also, we deem a store portfolio overhaul as likely, and we believe Beter Bed should be able to handle this operationally and financially.

Management, including the new CEO, is adequately skilled to pull this off, in our view. Investors should be aware that the group’s 1H18 results are not likely to be anything to cheer about though, in our view.

Het advies van ABN Amro, naar buy van hold en naar €13 van €10 blijft niet onopgemerkt. Intussen is alles al gezegd en geschreven over deze advieswijziging. Nico heeft ook al een update:

Beter Best Bed

Hier ziet u hoe Beter Bed van de bodem gisteren op €6,06 opveerde naar vooralsnog top €7,14 vandaag. Dat is +17,8% in 24 uur, er gaan hele beursjaren voorbij dat u minder maakt. En dat is ook precies wat fel of gestaag toppende of bodemde fondsen zo onweerstaanbaar verleidelijk maakt.

De grootste koerswinsten zijn te maken bij zulke draaien. Beter Bed bewijst het vandaag. We noemden het fonds ook bijna iedere dag wel in onze fondsenrondjes en slotcalls, wanneer bodemt Beter Bed nou eens? Misschien hebben we die nu inderdaad op €6,06 gezien, maar het kan altijd dát alsnog...

Nog even over deze grafiek, ik hoor u al hardop denken bij die snelle opgang gisteren op hoog volume na die vinnige openingsdaling: voorkennis! Tja. Wat zal ik zeggen? Misschien werpt de AFM hier wel een blik op, dan horen we het wel. Of niet. Steek hier gewoon geen tijd en energie in. U schiet er niks mis op.



Lijstjes

Behalve Beter Bed noemen we ook regelmatig in onze vaste rubrieken de dit jaar slecht presterende fondsen als Signify en Boskalis als mogelijke bodemkandidaten. Daarbij letten we vooral op volumes. Misschien is het leuk dit eens systematischer aan te pakken met het H1-cijferseizoen in aantocht.

Zijn er meer Damrak-aandelen die skyhigh of ultra low staan en zo potentiële koers turnaround kandidaten zijn? Ik houd van simple & stupid. Niks fundamenteel of technisch, ik kijk waar onze AEX, AMX en AScX-aandelen zich in hun 52 weeks range bevinden. Hoe dicht zitten ze van top of bodem af?

Ik doe het dus ietsje anders dan in mijn vooruitblik van afgelopen zondag, waarin ik de omzet- en winstverwachtingen gaf van de snelste stijgers en hardste dalers dit jaar.

Philips

ASML

Signify

Besi

Flow Traders

Fugro

Basic-Fit

Air France-KLM

Inderdaad, Beter Bed ook

Net als zondag zeg ik niet dat u ze moet kopen of verkopen. Let your profits run is namelijk ook nog een beleggingswijsheid. Niettemin kan het geen kwaad zeker bij fondsen met issues die laag staan (hoog komt dan minder vaak voor) zo vlak voor de Q2-cijfers te kijken waarom en waarvoor u er ook alweer in zit.

AEX

Maestro, nu de tabellen graag! In de AEX ontwaar ik liefst zes fondsen die dicht onder hun top of dicht bij hun bodem van het afgelopen jaar staan.

Toppers

Ahold Delhaize

Philips

Wolters Kluwer

Floppers

ABN Amro

ING

Signify

AMX

Jeetje, misschien is de AMX zelf wel een idee! Zelf beleg ik al maandelijks in een AEX tracker en misschien is dit wel een mooi moment om dat ook in de Midkap Index te doen. Wat is dit toch een leuke, spannende en fantasierijke index. Er staan meer fondsen dicht bij top of bodem dan niet.

Ik zie ook dat het goed is dat ik echt data laat draaien in plaats van lukraak op mijn gevoel af te gaan, want ze zijn er wel erger dan Boskalis. En niet een paar ook. Merk ook op hoe hard IMCD gaat. Imtech ging verloren, maar deze Internatio-Müller afsplitsing is ook beursparel aan het worden.

AScX

In de AScX is het beeld veel rustiger. Accell, Beter Bed, Lucas Bols (NIBC telt niet, want te kort genoteerd nog), VolkerWessels staan redelijk dicht bij hun bodem en Fagron is eigenlijk het enige fonds dat hoog staat.

Nogmaals, dit stukje is geen beleggingsadvies. Natuurlijk kunt u al die afgetakelde fondsen kopen en die opgefokte aandelen verkopen. Er zit er dan vast wel eentje tussen die een koersklapper gaat maken op cijfers, outlook of verrassend analistenadvies, zoals vandaag bij Beter Bed door ABN Amro.

Misschien hebt u een of meer al in portefeuille en dan is het altijd het beste om u zelf zo eerlijk mogelijk antwoord te geven op deze vraag: als ik dit aandeel niet had, zou ik het dan op de huidige koers kopen (of verkopen)? Het maakt dan niet eens uit of het om technische of fundamentele redenen is.