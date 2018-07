Goedemorgen , ben ik de eerste ?

Nou nou , toch nog een stukje omhoog gegaan vannacht.



helemaal prima , heb mijn eerste day trade order al weer binnen.



Verwacht niet dat we hoger gaan , dus ritjes maken vandaag.



De ruime short van overnight houd ik lekker vast , staan nog in de plus alleen wat minder dan gisteren bij slot.



Succes !