TA: Cijferseizoen begint

Volgende week komen de eerste Nederlandse aandelen met hun resultaten over het eerste halfjaar. Deze week is het cijferseizoen in de Verenigde Staten al losgebarsten en staat voor vrijdag een aantal grote banken op het programma.

Gisteren publiceerde PepsiCo reeds haar cijfers en werden beleggers positief verrast; de koers sloot uiteindelijk bijna 5% hoger. Laten we hopen dat deze trend de komende weken kan worden voortgezet.

AEX index

Eerst nog even de Nederlandse beurs. De AEX index moest gisteren een stap terug doen na het herstel dat begin juli werd ingezet. Het is nu afwachten of de beurs een hogere koersbodem weet te vormen buiten de correctieve fase. Dit zou een positief signaal zijn en een volgende stap in het herstel richting weerstand 572,81.

Zolang het neutrale koersverloop intact is, blijven we forse koersuitslagen in beide richtingen zien. We adviseren daarom nog altijd voorzichtig te zijn met posities totdat de opwaartse uitbraak boven de weerstand heeft plaatsgevonden.



Amerikaanse banken

Vorige week besprak ik al de technische plaatjes van een aantal Europese banken die na een lange periode van dalende koersen wat leken te stabiliseren. De afgelopen week wist de Europese bankensector inderdaad wat te herstellen, maar erg overtuigend oogt het nog niet.

De Amerikaanse banken laten vergelijkbare technische plaatjes zien als hun Europese concurrenten. De koersen hebben vanaf begin dit jaar onder druk gestaan, maar lijken de laatste weken wat te stabiliseren.

Aanstaande vrijdag publiceren JP Morgan Chase, Wells Fargo en Citigroup hun resultaten over het eerste halfjaar. Als de cijfers meevallen zullen ze de sector een positieve impuls kunnen geven om een serieus herstel in te zetten. We lopen de technische plaatjes nog even langs.

JP Morgan Chase

De trend van JP Morgan Chase is neerwaarts gericht, hoewel de verkoopdruk niet intens is. Toppen en bodems overlappen elkaar. Het technische beeld klaart pas op wanneer de dalende trend wordt afgebroken. Er ligt steun rond 95,95 (gevormd op 15 november 2017). Weerstand hanteren we op 111,91 (gevormd op 11 juni).



Wells Fargo

Wells Fargo is al wat verder in haar herstel en ligt er technisch bezien dan ook wat beter bij.

De hogere koersbodems die de afgelopen maanden zijn gevormd duiden op toenemende vraag. Ook de moneyflow loopt weer op, wat aangeeft dat er langzaam wat kapitaal in het fonds terugkeert.









Citigroup

Citigroup gaat stabiliseren. Binnen de dalende trend worden toppen en bodems op gelijke niveaus gevormd. Dit geeft aan dat kopers en verkopers elkaar wat meer in evenwicht gaan houden. Voor een verbetering is het wachten op een uitbraak buiten de dalende trend, gevolgd door een slotstand boven weerstand 73,38 (gevormd op 13 april). De steun ligt rond 65,20 (gevormd op 29 mei).

De oplopende moneyflow van Citigroup wijst er op dat er nieuw geld in de markt komt.







Tot slot kijken we nog even naar de meerjarige lange termijn grafiek van Citigroup. Hierop is goed te zien dat de daling van het afgelopen half jaar een terugtest lijkt op te leveren naar de oude weerstandslijn die loopt over de toppen van de afgelopen jaren. Als Citigroup rond dit niveau weet te bodemen, dan kan de oude weerstandslijn als springplank dienen richting hogere koersniveaus.

Zoals op de grafiek te zien is, ligt er nog voldoende opwaarts potentieel als Citigroup weer opwaarts weet te draaien. Positieve halfjaarcijfers zouden hier alvast een eerste aanzet kunnen geven.