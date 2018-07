Hoppa. Zou dinsdag al in moeten gaan. China noemt dit compleet onacceptabel.

Trade war:

-Trump government lists $200 billion in Chinese goods that may face tariffs

-Products range from TVs and caviar to badger hair

-China "shocked'' at U.S. actions, says it will be forced to retaliatehttps://t.co/k1LYPSBBFR pic.twitter.com/0p218bfyaH — Bloomberg (@business) 11 juli 2018

Het zijn ook allemaal van die alledaagse dingen, maar dit even terzijde. De huiskamervraag luidt welke fonds last gaat krijgen van die kikkerbilletjes:

Badger hair, frog legs among the niche products on Trump’s tariff list https://t.co/RINznETIuI pic.twitter.com/13dCwH81dx — Bloomberg (@business) 11 juli 2018

Serieus nu weer, intussen schijnt hier ook een ijzig sfeertje te heersen:

Trump seen likely to support NATO's Article 5 but wants more spending https://t.co/WC9qTE3GGX pic.twitter.com/CtKTtETlSo — Reuters Top News (@Reuters) 11 juli 2018

Inderdaad, de koersen laten een veer op die nieuwe tariefdreiging VS. U ziet vooral Shanghai dalen en de yuan loopt ook schade op. Het is wel minder dan de vorige keer. Op de beurs went ook altijd alles. Ik weet zelfs nog dat eind 2008 daagjes van plus of min 5 à 10% doodgewoon waren.

De koersen volgen wel hetzelfde patroon: meeste schade in China, voor haar yuan en andere emerging markets en minste of geen koersdalingen voor de VS en aantrekkende dollar. De EU zit er tussenin. Duidelijk wie aan de winnende hand is, maar het gaat mogelijk ten koste van de wereldhandel.

Het cijferende PepsiCo, dat in haar outlook overigens met geen woord over de handelsoorlog repte, startte keurig het H1-cijferseizoen in de VS met +4,8%. Verder snertkoersen. Voor de katerende Vlaamse lezers: jammer, maar die Franse killers gaven even een staaltje weg hoe je een WK wint.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws: Sif wil een nieuwe CEO benoemen en Google kan maximaal €9,3 miljard boete krijgen?!

07:33 'Google-moeder wacht Europese miljardenboete'

07:20 VS wil extra invoerheffingen voor China

07:10 Italiaanse verzekeraar in kantorenfonds ASR

06:42 Aantal faillissementen daalt verder

10 jul PepsiCo smaakmaker op positief Wall Street

10 jul Aandeleninkoop houders Pershing Square

10 jul Datum deal Groot Handelsgebouw niet duidelijk

10 jul Sif wil Fred van Beers tot topman benoemen

Analistenadvies is er niet, of het moet deze zijn:

Morgan Stanley vindt PostNL zo oninteressant dat de analist er mee stopt. Geen PostNL analyses van Morgan Stanley meer dus. — Corne van Zeijl (@beursanalist) 11 juli 2018

De AFM meldt deze shorts:



De agenda:

09:00 EU: speecht ECB-president Mario Draghi

14:30 VS inflatie PPI jun 0,% MoM

16:30 VS weekrapport olievoorraden

16:30 VK: speech BoC-gouverneur Mark Carney

Een van de weinige grafieken waar een neergaande trend positief is:

Het aantal faillissementen daalde in juni verder. Lees er meer over op: https://t.co/TQRGcO6nPz pic.twitter.com/oxNupEKfEc — CBS (@statistiekcbs) 11 juli 2018

Duidelijk:

What foreign investors are buying and selling in the wake of a $2 trillion selloff in China https://t.co/mbt1jMwSWj pic.twitter.com/EDrrfhSam6 — Bloomberg (@business) 11 juli 2018

Spannend, strafzaak tegen een spion:

Criminal case sheds light on Apple self-driving car technology https://t.co/pjT3MCdGlj pic.twitter.com/iuv1eQbbnp — Reuters Top News (@Reuters) 11 juli 2018

Wat?

Pfizer delays drug price hikes after talking with Trump https://t.co/olTWPIu3Ae pic.twitter.com/jpRUBWPXwM — Reuters Top News (@Reuters) 11 juli 2018

Geen dag zonder Tesla nieuws. Is ook een kunst:

Tesla will double the size of its global manufacturing when it builds new auto plant in Shanghai https://t.co/ORby1zgwKV via @ReutersTV pic.twitter.com/gD4f635y57 — Reuters Top News (@Reuters) 11 juli 2018

500.000 pond dus:

British regulator to fine Facebook over data protection breaches https://t.co/r1z83CsLse pic.twitter.com/hrn5pp9h4j — Reuters Top News (@Reuters) 11 juli 2018

Samsung:

The world’s largest mobile phone factory is set to open in India https://t.co/BVkWSUVCCz pic.twitter.com/J5XEeyK7Tq — Bloomberg (@business) 11 juli 2018

Daar gaat die handelsoorlog ook over:

China is building a tech industry to rival Silicon Valley https://t.co/FSDYZ3vtLV pic.twitter.com/RvPUFTgnvR — Bloomberg (@business) 11 juli 2018

Klein wonder eigenlijk dat Nokia nog bestaat:

Nokia signs $1.2 billion deal with world's largest carrier https://t.co/WAUtuqtd9q pic.twitter.com/3dBsUclU61 — Bloomberg (@business) 11 juli 2018

Oh, mighty dollar:

Analysts at banks are growing gloomier about emerging-market currencies, especially those in Asia https://t.co/B80vYbRbmR — The Wall Street Journal (@WSJ) 11 juli 2018

