De discussie over extra dividend voor langetermijn aandeelhouders is al vaak en lang ( meer dan 15 jaar ) gevoerd. Ik kan het voor je opzoeken, maar zo uit het hoofd: Ook mijn aandelen DSM zijn ooit een poosje in Heerlen, of was het Geleen ? dacht ik, gestationeerd geweest en na een paar maanden ( alweer uit het hoofd ) terug gekomen.



Diverse Franse bedrijven belonen hun lange termijn aandeelhouders al heel wat jaren met extra dividend. L' Oréal, La Farge Holcim bijvoorbeeld.





Realiseer je wel dat je dan je aandelen uit je portefeuille moet overschrijven naar een rekening die het bedrijf opgeeft. In de praktijk betekent het dat je er niet meer zo één twee drie bij kunt als je wilt verkopen.





Voordeel voor het bedrijf is in ieder geval dat die aandelen niet uit-geleend kunnen worden door shorters. Hoe je het ook draait of keert: Die zorgen toch voor meer volatiliteit, voor meer onrust en het is een rustiger gevoel voor een bedrijf dat ze niet zomaar die aandelen kunnen lenen.



Ik ben het ( uiteraard) oneens met jouw gedacht dat handelaren in de watten gelegd moeten worden omdat zij zogezegd voor een " markt " zorgen. Dat is uiteraard wel zo, maar daarvoor hoeven ze nu ook weer niet extra te krijgen.



Puur principieel vind ik dat iedere aandeelhouder precies hetzelfde dividend moet krijgen. Er is al een groot verschil bij heel wat aandeelhouders in diverse landen, waarbij de een wel dividendbelasting moet betalen en de ander ervan wordt gevrijwaard. Denk aan AB INBEV waarbij de gefusioneerde Zuid Afrikanen wel eisten dat ze niet de hoge dividendbelasting in België zouden moeten betalen, of onlangs die rel met Royal Dutch waarbij blijkbaar sommige aandeelhouders NU al geen dividendbelasting betalen.



