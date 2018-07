Nieuwe beurs zet boel op zijn kop?

Was het niet DSM dat een jaartje of tien geleden loyaliteitsdividend wilde invoeren voor lange termijn buy & hold-beleggers? Zo eens in de zoveel tijd duiken zulke berichten op. Nieuw, een speciale beurs voor lange termijnbeleggers?!

@iexnl @ArendJanKamp wat is jullie visie op de LTSE/ Long Term Stock Exchange van Eric Ries? Zie oa https://t.co/gX6fQi7NKJ — Paul Hassels Mönning (@phasselsmonning) 9 juli 2018

Dat loyaliteitsdividend is er nooit gekomen. Ik weet niet waarom. Wellicht waren er juridische bezwaren, of is het gewoon niet vast te stellen waar de grens ligt tussen op korte termijn voor koerswinst in een aandeel zitten, of voor de lange termijn voor de waarde en dividend er in te beleggen.

Het verschil tussen handelen en beleggen

Weet u een betere? Voor mij is dat namelijk het verschil tussen handelen en beleggen: handelen, of het nou long of short is, doet u primair voor koerswinst en beleggen doet u vooral voor dividend, rente, royalties of huurinkomsten. Meestal is het een kort en het ander lang, maar uitzonderingen bevestigen de regel.

Het is een probleem (cursief, ik leg in dit stuk uit waarom ik er anders over denk) waar de beurs al lang mee worstelt: hoe beurs, bedrijf en lange termijn stakeholders te beschermen tegen de grillen van en waan van de dag onder die handelaren op de beurzen? Dat is ook wat die LTSE van Ries beoogt.

Want het is verschrikkelijk, die beleggers rennen als kippen zonder kop in en uit aandelen en bedrijven en de zittenblijvers blijven met de gebakken peren achter. Tenminste, zo luidt het vooroordeel. We zitten tenslotte maar hooguit vijf maanden in een aandeel, zie het FD van vorig jaar.

Ik weet nog dat ik dit las en hoogstverbaasd was en kijk nu, het verhaal is gerectificeerd. Want zelfs zonder harde cijfers en data wist ik al dat dit verhaal gewoon niet kon kloppen:



Over DSM gesproken

Wellicht dat die termijn van vijf maanden geldt voor minder vlotte daghandelaren, actieve, particuliere beleggers en een beetje hanig hedge fund, maar daar houdt het ook wel mee op. Het is een mythe dat iedere dag maar weer jan en alleman met hun hele hebben en houwen in en uit de aandelen duiken en vliegen.

Om te beginnen ziet u dat aan de dagelijkse omzetten van de bedrijven. Deel dat maar eens door het aantal uitstaande aandelen, doorgaans is het maar een fractie. En het is maar een beperkt deel van de aandeelhouders die knipperlichten. Waarom niet? Daarvoor neem ik maar weer DSM.

Dit zijn de grootaandeelhouders van de Limburgers, samen goed voor een kleine 30% van het uitstaande aandelenkapitaal. U ziet aan de namen zelf - BlackRock, Vanguard, Noorse oliefonds - en aan die turnover. Dit zijn beleggers die jarenlang en zelfs decennialang in DSM zitten.

Die peinzen er niet over om zomaar te verkopen, zelfs in barre bearmarkets en krakende krachs niet. Dit is één voorbeeld, maar kijk álle aandelen op het Damrak er op na. Meestal is het gros van de stukken in handen van buy & hold beleggers. Hoe kleiner de aandelen, hoe meer vaak ook nog. HAL is het schoolvoorbeeld.

Oh ja, de laatste weken gaan er gemiddeld 614.000 stuks DSM per dag door. Deelt u dat zelf maar door het totale aantal van 175 miljoen...



Ideale markt bestaat niet

Niettemin is het natuurlijk wel zo dat die paar handelaren of beleggers die op een dag kopen of verkopen de beweging, richting en de koers bepalen. Die lange termijnbeleggers in dit plaatje zal dat worst wezen, die zitten tenslotte voor de waarde en niet voor de koers(winst) in een aandeel.

En zij weten ook heel goed dat zeg maar kort en lang geld niet zonder elkaar kunnen op de beurs. Het korte geld zorgt dagelijks dat er markt, boek, prijzen, omzet en volatiliteit zijn en het lange geld zorgt voor de broodnodige massa. Waarom zou die laatste dan een voorkeursbehandeling moeten hebben?

Misschien moeten we het wel omdraaien: het korte geld moet in de watten worden gelegd, want dat loopt doorgaans groter risico. Terwijl dat juist de nobele taak op zich heeft genomen voor een markt te zorgen, waar het lange geld ook terecht kan als het eens in de zoveel jaar ook eens wat doet.

Zoals iedereen wens ik de LTSE veel succes, maar ik vraag me af of die beurs daadwerkelijk in een behoefte voorziet en succes kan hebben. Want het kan ook gebeuren dat u het idee hebt een lange termijnbelegging ter doen, maar dat ineens de kaarten anders op tafel liggen. Zie bijvoorbeeld Arcadis vandaag!

Want was is het dan fijn dat er een gesmeerde markt is , zoals we die nu kennen, waar u à la minute uw ding kunt doen, zonder iemand om toestemming te hoeven vragen, om uitleg te geven, of misschien wel een boete te betalen. Wat mij betreft is dit een groot goed op de beurs en, helaas, perfectie bestaat niet.

Ideaal wordt het nooit. Kan ook niet. De beurs is écht een markt, vergeet dat nooit. Net als op de zaterdagmarkt bij u in de buurt kan u belazerd worden, bedorven waar of kat in de zak kopen, kan u worden gerold, zijn er voordringers en is op is op. En bent u ook nog eens parkeergeld kwijt. Voordeel weer weg.

Tot slot, met name wat we daghandelaren noemen maken er dan misschien iedere dag weer een zootje en een potje van, met elkaar weten lange en korte beleggers op hele lange termijn de beurs aardig in te prijzen. De korte versies van deze charts gaf ik u zondag nog in miijn vooruitblik.

Nogmaals, ik zou zeggen laat dat spanningsveld tussen kort en lang geld vooral bestaan. Het haalt mede al vier eeuwen juist het beste in onze bedrijven boven.