“”NN Group was in de AEX de grootste stijger met een winst van 2,2 procent. De verzekeraar werd door JP Morgan op de favorietenlijst gezet, omdat na de recente koersdaling volgens de analisten een goed instapmoment in ontstaan, in aanloop naar kwartaalcijfers waarin NN Group naar verwachting weer een sterkere solvabiliteit laat zien. JP Morgan heeft een Overwogen advies met een koersdoel van 43,70 euro. “”

Onderstaand uit marktcommentaar van de aandeelhouder en lijkt mij toch bepaald geen koersdoelverlaging maar meer een “ STRONG BUY”.