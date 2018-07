Prima beursdag vandaag, maar... veel meer dan dat valt er ook niet over te zeggen. De Nederlandse hoofdfondsenindex stijgt 0,5% en dit is in lijn met de Duitse en Franse beurs.

In tegenstelling tot wat sommigen beweren, presteert de AEX uitstekend dit jaar. De onderstaande grafiek is hier het levende bewijs van. Alles herbelegd.

De Amsterdamse beurs (+4,7%) weet de Fransen (+4,4%) nipt voor te blijven. In tegenstelling tot afgelopen jaar zijn het de Duitsers (-2,9%) die onder de maat presteren. Onze oosterburen zijn dus niet alleen het voetballen verleerd:)

Olie

Het zijn vandaag de oliewaarden die het Damrak kleur geven. Het zijn Shell, SBM Offshore en Fugro die profiteren van de hogere olieprijs. Al helpt een artikel van Barron's ook mee.

Uptikje in #Fugro net na dit artikel van Barron's over olie-services-aandelen. Fugro wordt overigens niet genoemd in het stuk: https://t.co/Y3WNjeYfhX pic.twitter.com/JgRr4IoAQD — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) July 10, 2018

Arcadis

De daler van de dag is Arcadis met een verlies van 6%. Het nieuws dat het bedrijf er niet in is geslaagd CallisonRTKL van de hand te doen, hakt erin bij beleggers, omdat de kans toeneemt dat er een emissie moet komen.

Brede markt

De Europese beurzen zijn vrijwel allemaal in de plus gesloten. Alleen Spanje is de vreemde eend in de bijt met een min van 0,4%.

De AEX VIX Index (volatiliteit) zakt liefst 7,5% en dat is veel voor zo'n bescheiden stijgen van de aandelen.

De Amerikaanse indices stijgen 0,3% tot 0,7%.

De euro daalt 0,1% ten opzichte van de dollar.

De rentes op tienjaarsobligaties doen vrijwel niets. Alleen de rente van het Verenigd Koninkrijk stijgt met 4 basispunten.

Olie: Zowel de Brent (+0,2%) als de WTI (+0,8%) staan in de plus, al zakt het allemaal een beetje weg aan het einde van de dag.

Goud en zilver dalen beiden 0,1% in dollars.

Het Damrak

DSM (+1,8%) behoort tot de kopgroep van de dag na een koersdoelverhoging van Kepler Cheuvreux.

Royal Dutch Shell (+1,7%) ligt er goed bij en trekt met haar indexgewicht de AEX omhoog.

Banken liggen alweer slecht. De matige dag van ING kan verklaard worden door de koersdoelverlaging die het van ABN Amro om de oren heeft gekregen.

NN (+2,1%) gaat ondanks een koersdoelverlaging omhoog. Vraag niet waarom ASR en Aegon zo veel minder presteren, we weten het niet

Over oliewaarden gesproken: SBM en Fugro gaan aan kop in de AMX met een stijging van bijna 3%.

Flow Traders moet het niet hebben van zo'n rustige beursdag en dalende volatiliteit. Het aandeel zakte vandaag onder de €30

Pharming staat stijf onderaan de small cap index. Komt het door het nieuws dat Takeda een fiat krijgt van de Amerikaanse mededingingsautoriteit voor de overname van Shire?

Beter Bed gaat na elf handelsdagen weer een keer omhoog en dan gaat het ook nog aan kop in de ASCX. Heeft de bodembel geluid?

Stern (+4,1) stijgt nadat een concurrent de handdoek in de ring heeft gegooid.

