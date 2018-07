Tracker Tips: België vs. Frankrijk Trackers

Vanavond spelen de Rode Duivels tegen De Haantjes. Moge de beste winnen, maar hoe doen de nationale beursindices het eigenlijk ten opzichte van elkaar? België De nationale aandelenindex heet de BEL20 en bestaat uit twintig bedrijven die op basis van vrije marktkapitalisatie door Euronext worden gekozen. Naast de marktkapitalisatie zijn ook criteria zoals de liquiditeit en de verhandelbaarheid leidend bij de samenstelling. In de voorhoede staan de banken met spelers als KBC en ING met een gezamenlijke weging van 22,5%. De chemie in het team wordt gevormd door Umicore en Solvay met ruim 14% blootstelling. De selectie bestaat dus uit twintig toppers met de volgende eigenschappen: Klik op de grafiek voor een grote versie Bron: Euronext Frankrijk Er zitten dubbel zo veel spelers in de CAC 40, de leidende aandelenindex van Frankrijk. Ook deze Euronext benchmark wordt gerangschikt naar marktkapitalisatie en wordt de verhandelbaarheid van de aandelen in aanmerking genomen. De Franse keur bestaan uit de volgende teamgenoten: Klik op de grafiek voor een grote versie Bron: Euronext Onderlinge prestaties Daar waar de banken de meerderheid vormen bij de Belgen, staan luxebedrijven als Hermes, LVMH en L’Oreal bij Les Bleus in de spits. Met name de opbouw van de Fransen qua sectoren is beter gediversifieerd. De afgelopen vijf jaar hebben de Belgen het desondanks financieel ruim 5% beter gedaan, zoals valt te lezen uit onderstaande grafiek. Klik op de grafiek voor een grote versie Bron: Euronext De bal is rond Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, ofwel de bal is rond. De enige garantie is hoe dan ook een Euronext-team in de finale aanstaande zondag. Ik wens alle lezers van IEX een bijzonder mooie voetbalavond toe.

Michael Mooijer is directeur bij Fresh Funds en heeft als specialisme Exchange Traded Funds (ETF’s). De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.