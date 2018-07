Emissie of geen emissie, net als bij Fugro is dit ook de vraag bij Aracdis, dat moeilijke dochter CallisonRTKL niet weet te slijten.

Het kan geen toeval zijn. Helaas of gelukkig kan ik de link niet meer vinden. In 2014 stelden we namelijk voor het WK Voetbal een Oranje aandelenelftal op.

Als ik me goed herinner hadden we als centraal duo achterin Shell en Unilever en verder stelden we dacht ik onder meer Boskalis, Vopak, Fugro, HAL, Accell en... Arcadis op. Dit lijstje overziend zal het me niet verbazen als we Air France-KLM of Besi op doel hadden gezet. Ik weet het niet meer.

Intussen begrijpt u waarom we dit jaar niet meedoen aan het WK, ondanks dat we - wie anders? - ASML in de spits hadden staan. Eenzame spits welteverstaan. Enfin, deze selectie is meteen een dure, wijze beursles. Toen we deze fondsen opstelden waren het allemaal beursparels van onbesproken gedrag.

Intussen hebben ze allemaal iets meegemaakt en wie al deze aandelen had gekocht, kijkt tegen een dikke underperfomance aan. Daarvoor was outperformance bij bijna al deze fondsen de norm. Ja, een mooi bedrijf en goed aandeel kan ook kapot. Misschien is dit wel het grootste risico op de beurs.

Schoolvoorbeeld

Vandaag het nieuws dat Arcadis moeilijke dochter CallisonRTKL - niet te verwarren met RTL-Z - niet aan de straatstenen kwijt kan. Nota bene, het bedrijf betaalde hier zelf een paar jaar geleden nog de hoofdprijs voor. Het is een schoolvoorbeeld van hoe een verkeerde overname waarde kan vernietigen.

Daar komt bij dat de beurzen en markten lekker hoog staan en er veel fusie-en overnamegeweld en -fantasie is. En dan nog weet Arcadis zelfs tegen een bodemprijs CallisonRTKL niet te slijten. Natuurlijk weet de markt dat dit een moetje is, wat de prijs drukt, maar ziet er desondanks geen waarde in?

Zorgen rondom Arcadis nemen toe #Arcadis https://t.co/PCW8yU3AnG — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) 10 juli 2018

Martin was namens de IEX Beleggersdesk al voorbeurs luid en duidelijk. Zijn conclusie is in de categorie water tot aan de lippen.

Er zal op enig moment toch finaal schoon schip moeten worden gemaakt en de kans dat Arcadis daarbij een (noodgedwongen) beroep op de kapitaalmarkt moet doen, is flink groter geworden. Daar zal voor aandeelhouders een pijnlijk prijskaartje aan komen te hangen.

Wit konijn

Want CallisonRTKL is niet het enige probleem van Arcadis. Het Midden-Oosten betaalt haar rekeningen niet. Martin gaf in februari bij de jaarcijfers nog het sommetje. Het is afwachten tot de H1-cijfers op 26 juli wat deze posten nu zijn:

Arcadis heeft totaal €635 miljoen aan debiteuren open staan, heeft provisies getroffen voor wanbetaling ter hoogte van €57 miljoen én €486 miljoen aan unbilled receivables.

Tot slot kan de Braziliaanse justitie nog een wit konijn uit de hoge hoed toveren, zoals we intussen van SBM Offshore weten. Kortom, er zijn wel heel veel open eindjes bij Arcadis en emissie- convertible-vrees is helaas niet ongegrond. Het doet een beetje aan Fugro denken. Zit in hetzelfde schuitje.

Als alles op z'n plek valt, is een dip of een daling een mooi lange termijn koopmomentje. Alleen valt al jarenlang niets op de goede plek bij Arcadis. Als er inderdaad een emissie komt, kan zelfs de huidige, al afgekomen koers nog een kat in de zak zijn. En doen we ook niet mee aan het WK Voetbal 2022