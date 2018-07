Er is eigenlijk maar één nieuwtje, Arcadis. ANP schrijft:

Arcadis doet CallisonRTKL toch niet van de hand. Het bedrijf zegt de strategische opties voor de architectuurdochter te hebben onderzocht. Daaruit kwam naar voren dat het voor alle partijen het beste is dat CallisonRTKL een apart onderdeel blijft binnen Arcadis.

Corné zegt het ietsie anders op:

De gifbeker van #Arcadis is nog niet helemaal leeg. Niemand wil bedrijfsonderdeel Callison RTKL hebben. (Architecten voor o.a. Retail in US). In 2014 is Callison nog voor de hoofdprijs overgenomen. Zo op @BNR. @JMaasbach — Corne van Zeijl (@beursanalist) 10 juli 2018

Niet blazen, maar de futures kleuren groen. De dollar trekt aan, olie daalt wat en de rentes neigen een basispuntje hoger. Verder is er niet zoveel te doen. Beetje vlees noch visbeurs deze dagen, ik kan er niet zoveel mee. Misschien u wel. Die handelsoorlog ben ik zelf klaar mee intussen.

Ik wil alleen nog maar weten of dit omzetten en winsten raakt. En dat horen we mogelijk al in het startende cijferseizoen. Misschien vanmiddag PepsiCo al.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws

08:03 Personeel PostNL Den Bosch legt werk neer

07:43 Van Lanschot rondt aandeleninkoop af

07:39 OPEC 'bereid tekorten op te vangen'

07:38 'Bestuur Air France-KLM praat donderdag'

07:32 Arcadis houdt architectuurdochter CallisonRTKL

07:24 Chinese producentenprijzen stijgen verder

07:22 'Unibail stoot mogelijk meer af'

06:45 CBS: productie industrie omhoog

09 jul Twitter onderuit op groen Wall Street

Analistenadvies en let maar op DSM?

ArcelorMittal: naar €40 van €43 - Citigroup

DSM: op favorietenlijst en naar €108 van €102 (buy) - Kepler Cheuvreux

De AFM meldt deze shorts, het is weer druk bij Fugro:

De agenda en de Chinese inflatie is door op +1,9% (CPI) en +4,7% (PPI) op jaarbasis, waar 1,9% en +4,5% werd verwacht. Let ook op de Duitse ZEW Index, de eerste leading indicator over juli en PepsiCo heeft cijfers. Misschien is dit interessant voor Unilever-bezitters.

03:30 China inflatie CPI jun 1,9%

08:45 Frankrijk industriële productie jun 0,7% MoM

10:00 Italië industriële productie jun 0,8% MoM

10:30 VK industriële productie jun 0,7% MoM

11:00 Duitsland ZEW indicator jul -18,2

14:00 PepsiCo Q2-cijfers

16:00 VS JOLTS mei

En dan nog even dit

Ziet er goed uit:

#Industrie produceerde in mei ruim 3 procent meer dan vorig jaar mei.https://t.co/8h1QW09SGz pic.twitter.com/BhBrbZVApU — CBS (@statistiekcbs) 10 juli 2018

Dat laatste wilt u weten:

China June producer inflation hits six-month high, limited tariff impact so far https://t.co/HJZxm8bYDP pic.twitter.com/1Fa8pjq9P0 — Reuters Top News (@Reuters) 10 juli 2018

Meestal is het andersom:

Xiaomi surges 10% a day after disappointing Hong Kong IPO https://t.co/s1vujyLUMw pic.twitter.com/STVIvacoyB — Bloomberg (@business) 10 juli 2018

Ik wist niet dat het bestond:

Japan oil refiners Idemitsu and Showa Shell to merge https://t.co/H7tKNGTzSL — Financial Times (@FT) 10 juli 2018

Is dit een EU hint?

China urgently needs economic reform, EU commerce chamber says https://t.co/nXlEoY9tCN pic.twitter.com/LsmZKLq5RJ — Bloomberg (@business) 10 juli 2018

Of niet?

After a meeting with China’s premier, Germany’s Angela Merkel took a jab at the volley of tariffs coming out of the U.S. https://t.co/r050quaPKA — The Wall Street Journal (@WSJ) 10 juli 2018

Kunt u het nog volgen, of de Britse pond?

Jeremy Hunt appointed UK foreign secretary https://t.co/bH00sJpW4w — Financial Times (@FT) 10 juli 2018

Even lezen als u retail investor bent:

Grab launches grocery delivery service in race for growth https://t.co/4uMAql01Cu pic.twitter.com/xZgJURCnwq — Reuters Top News (@Reuters) 10 juli 2018

De prijzen stijgen lekker tenslotte:

OPEC says it's doing best to supply market but won't overdo it https://t.co/qP9Hdjjc0e pic.twitter.com/JmthgLvZHi — Bloomberg (@business) 10 juli 2018

Is dit de truc?

Amazon is encouraging people to start their own delivery business https://t.co/Lqm4U3BlGM pic.twitter.com/t6hir8SFV4 — Bloomberg (@business) 10 juli 2018

Oh ja, intussen in Thailand waar een autofabrikant...

Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids’ soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT — Elon Musk (@elonmusk) 9 juli 2018

