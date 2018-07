Eerlijke handel waar is die nog, alleen maar opblaze en hoog i de bomen moet het tegenwoordig.

Waar blijft die 9 jaarlijkse correctie, geld moet doorrollen niet alleen maar in porto houden.



Crisis moet betaald worden, de schulden, wat denk je van al dat opgekocht geld wat waardeloos is, alleen maar geld in pompen blaas je het op. Te hoge indexen niet met waarde wat het werkelijk moet zijn, alleen maar door draal en fed gedaan.