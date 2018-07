Kooptips van Jos Versteeg Overig

Op woensdag 4 juli vond alweer de achtste editie van de Hollandse Aandelenavond plaats, waarbij zes experts samen 24 tips gaven. Vorig jaar hebben de tips van Jos Versteeg een zeer goed rendement opgeleverd, zou dat dit jaar weer lukken? Versteeg, senior analist bij InsingerGilissen, let vooral op groei. Bekijk de hoogtepunten van zijn presentatie tijdens de Hollandse Aandelenavond hieronder terug.

Tips Jos Versteeg, senior analist InsingerGilissen



Besi

“In de chipsector heb je front- en back-end. Front is heel moeilijk, maar daarna is back-end wat makkelijker. En dat doet Besi: het verpakken. Ook dat wordt echter steeds ingewikkelder en Besi is daar goed in. In de semiconductorverkopen zie je door de jaren heen wel druipsteen-patronen. De toepassingen in smartphones, maar ook in auto's is enorm gegroeid. De koersdip kan nog wat verder gaan, maar voor de lange termijn kan dit een aardig moment zijn om in te stappen.”





“ING zit vooral in volwassen markten, daar kunnen ze behoorlijk concurreren. Maar ook zitten ze in een paar groeimarkten. Het aandeel is flink gedaald vanaf de top door zorgen over kapitaaleisen, maar ze hebben een schaalbaar digitaal platform, laten mooie groei zien van primaire klanten en het dividendrendement is aantrekkelijk. Het aandeel is te veel afgestraft.”





“Boskalis profiteert van toename van handel, energiebehoefte, bevolkingsgroei en klimaatbewustzijn. Het is afhankelijk van de olieprijs, waardoor de koers onder druk lag. Het management heeft ingegrepen en nu profiteert het bedrijf van herstel van de olieprijs.”





