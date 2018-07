Slotcall: Just a normal day

Dit is geen beursdag waar we nog jaren over na zullen praten. Alles behalve zelfs. Europese indices wat omhoog, Amerika in de plus en verder handelt eigenlijk alles met een nul voor de komma. Er zijn een paar dingetjes die we eruit pikken.

Brexit

Nieuws uit het VK: Minister Boris Johnson is opgestapt en daarmee is het de tweede spil in het Britse kabinet dat opstapt in de laatste dagen. Het Britse pond kreeg een tik, maar ook weer niet al te veel:

Sterling falls a cent to $1.3240 after Boris Johnson quits as UK foreign secretary, the second cabinet minister to resign within 24 hours. pic.twitter.com/Q3IEz6sgjO — Jamie McGeever (@ReutersJamie) 9 juli 2018

De Britten slaan nu echt helemaal door :-)

David Davis, you diabolical genius pic.twitter.com/VXLPpPfUrz — Mallow News (@MallowNews) 9 juli 2018

Air France-KLM

Een van de grote uitschieters op het Damrak is Air France-KLM. Zegt u maar of het door de vervoerscijfers of de mogelijke nieuwe ceo komt...

SBM Offshore

Vandaar dat het een van de achterblijvers van de sector is vandaag:

Takeaway.com

Vanochtend nog lekker aan kop van de AMX na een koopadvies van Bank of America Merril Lynch. Van de winst is niet veel over gebleven helaas...

Galapagos

Ook hier is de koers nauwelijks van haar plaats af gekomen:

Galapagos heeft ontwerp medicijnonderzoek af https://t.co/wnQtKOCHYq via @IEXnl — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 9 juli 2018

Tussendoorje van de dag

Het is maandag en zoals gezegd is er niet al te veel te doen. Dit is het meest fantastische dat ik tegenkwam vandaag en die kan ik u niet onthouden :-)

Ontex

Op de beurs van Brussel was er een overnamebod op Ontex van PAI Partners en die naam kent u waarschijnlijk nog wel, want die namen Refresco over:

Adviezen

Paar adviezen vandaag die bijna allemaal wel impact hebben:

Altice: naar top pick van outperform en €6 - RBC

KPN: naar naar top pick van outperform en €3,80 - RBC

Pharming: naar €1,80 van €1,55 - Stifel

Takeaway.com: naar buy van neutral en €70 - Bank of America Merril Lynch

ASML: naar €192 van €200 - Susquehanna

Akzo Nobel: naar €95 van €94 - Raymond James

Euro, goud, bitcoin, olie en rentes

Euro: 1,1749

Goud: $1262

Bitcoin: $6728

Olie: $73,44 en $77,75 (Brent)

