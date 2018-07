Fondsenrondje: Netjes

Prachtig beursje, vrijwel alles groen. En waarom dan wel, wilt u weten? Dáárom. Meer valt er echt niet over te zeggen.

Er is geen duidelijke reden of trigger, laat staan dat het valt te bewijzen. Kijk naar Reuters, dat sleept het Amerikaanse Payroll Report van vrijdag er maar bij, om de opgang op maandag te verklaren. Tja...

Global stocks hit two-week high as U.S. jobs report spreads relief https://t.co/so7ucx2QSh — Reuters Business (@ReutersBiz) 9 juli 2018

Er valt weinig te melden nu, behalve dit. Excuses, ik heb helemaal de beursgang van Xiaomi over het hoofd gezien. Koers -2,5%, dat valt tegen. Zie ik dat goed, hebben we alweer een gevalletje this time it's different?

Xiaomi is "a new species" of internet company, says CFO as smartphone maker drops on trading debut https://t.co/LCd8kx6PXA pic.twitter.com/bd3GWNl7pr — Bloomberg Markets (@markets) 9 juli 2018

Het marktbrede overzicht dan maar:

Alle Europese beurzen kleuren lekker groen

De Amerikaanse futures staan ook in de plus

De volatiliteit daalt zo'n 2%

De dollar daalt naar 1,178. Dit is wel het item om momenteel in de gaten te houden. Eens zien of er een draai komt

AAA-rentes lopen twee basispuntjes, terwijl de rest vlak ligt

Olie: WTI daalt ietsie en Brent stijgt pietsie

Goud stijgt zowaar een halfje (dollar) en bitcoin zakt wat

Beursplein 5

Amper minnen op het Damrak en een paar fondsen die bovenin de bocht hangen, het is een geanimeerd dagje op het Damrak. Eerst de adviezen, waar Takeaway op vliegt en een nieuwe all time high neer zet en waar Pharming... niks op doet.

Altice: naar top pick van outperform en €6 - RBC

KPN: naar naar top pick van outperform en €3,80 - RBC

Takeaway: naar buy van neutral en naar €70 - BoA-ML

Pharming: naar €1,80 van €1,55 - Stifel

Grof gezegd blijven de defensieve fondsen wat achter, daar waar de cyclische en too-hot-to-handle aandelen beter doen. Op eentje na dan en daar heeft Nico een verhaal over:

#SBM: bedragen die de Braziliaanse rechtbank noemt zijn fors hoger dan wat SBM gereserveerd heeft. En: komt de cashflow (dus afbetalingen) in gevaar?https://t.co/PIEhHBHtKl — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 9 juli 2018

Verder nog iets? Paar dingetjes:

Aan de vervoerscijfers ligt het niet bij Air France-KLM, zal ik maar zeggen. Nu nog marges er op maken. Of is de beurs blij dat metrochef Catherine Guillouard, als CEO wordt genoemd? Verkeer onder de grond is toch wel even iets anders dan in de lucht :-)

De chippers liggen goed, maar dat was u waarschijnlijk al opgevallen. Vooral bij Besi is het weer raak, dat rolt als Neymar door haar eigen grafiek

Kom op Signify, je kunt het

Vandaag is er even geen emissievrees bij Fugro, Morgen kan alles weer anders zijn

Vooruit, na all die all time highs mag Basic-Fit ok wel eens dalen

Beter Bed, wat een ontluistering. Zijn we niet aan het overdrijven...?

Feli's, Adyen zet een all time high neer dik boven €500 :-)

