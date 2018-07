En de dollar? Die verzwakt wat. Voor wat het waard is en voor hoe lang het duurt, maar er is even wat opluchting op de beurzen nu de handelsoorlog officieel is begonnen.

Fraaie koersen, zelfs in Azië dat er flink de sokken in heeft en waar de yuan stijgt. De rentes dikken een basispuntje aan. Veel meer is er nu ook niet te vertellen. Prima markten, maar is weinig nieuws en reuring. De vakantietijd sluipt er in, maar gelukkig hebben we het cijferseizoen nog.

Dat begint deze week voorzichtig begint met Pepsico, JPMorgan Chase, Well Fargo en Citigroup. Lees mijn uitgebreide vooruitblik.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws:

07:50 Galapagos heeft ontwerp medicijnonderzoek af

07:47 Fors meer passagiers voor KLM

07:43 TomTom volledig eigenaar van Afrikaanse tak

07:33 RBC verhoogt adviezen Altice en KPN

07:24 Tencent wil met streamingdienst naar beurs VS

07:23 'Topvrouw metro Parijs in vizier bij AF-KLM'

08 jul Altice wil dat internetreuzen gaan betalen

08 jul Handelsoorlog en eerste cijfers op beurzen

08 jul 'Beleggers verliezen vertrouwen in beurs'

08 jul Philips denkt aan vertrek Verenigd Koninkrijk

Analistenadvies:

Altice: naar top pick van outperform en €6 - RBC

KPN: naar naar top pick van outperform en €3,80 - RBC

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

08:00 Duitsland handelsbalans mei 20,0B

The trade war is on. This timeline shows how we got here and what's next https://t.co/oerX9muU8d pic.twitter.com/93Odqwlj8V — Bloomberg (@business) 9 juli 2018

Timen dus. Succes.

Third of sovereign funds plan to cut equity holdings, cite trade war fear https://t.co/sYrsRoFuWz pic.twitter.com/hJSENeBsNz — Reuters Top News (@Reuters) 9 juli 2018

Beurzen gaan dan ook over winsten en niet poliiek:

Mad world: Global stock markets have gained $400bn in mkt cap this week amidst hot trade war as Goldilock-ish US jobs report and decent econ numbers out of Eurozone trump trade fears. There was no incrementally positive trade information to justify this gain. pic.twitter.com/QjgaR02vcc — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 7 juli 2018

Komkommertijd, veel meer is er niet:

Markets calm in the trade war may be short-lived. Brexit turmoil. The economist who fled North Korea.



Here's a roundup of the top news from Bloomberg Economics https://t.co/HntprvJm8j pic.twitter.com/YxDABSMLc3 — Bloomberg Economics (@economics) 9 juli 2018

