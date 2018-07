Fugro en ArcelorMittal

De beurs beweegt tussen hoop en vrees maar blijft dankzij de defensieve waarden op een hoog niveau liggen. De inleidende beschietingen in de handelsoorlog tussen China en de VS zijn inmiddels van start gegaan en we gaan kijken hoe een en ander zich ontwikkelt.

Als Europese bedrijven slim zijn gaan ze zich een beetje tussen de beide grootmachten in positioneren, want er valt op verschillende markten natuurlijk een vacuüm.

Trump was hét thema op de Hollandse Aandelenavond van afgelopen woensdag (kijk hier het webinar terug) en het blijft opmerkelijk hoe één man de beurzen zo in haar greep kan houden. Ik vraag me af hoe we hier over pakweg tien, vijftien jaar op terugkijken.

Toch, de beurs is in ieder geval in beweging en ondanks dat de AEX er redelijk rustig bij ligt gebeurt er onderliggend van alles. Cyclische fondsen worden enorm afgestraft en de vraag is of dat terecht is.

ArcelorMittal bijvoorbeeld komt op 1 augustus ongetwijfeld met prachtige cijfers maar verliest gewoon 20% aan beurswaarde. Lees hier onze mening bij IEX Premium daarover, we hebben het artikel opengezet voor iedereen.

Fugro is ook zo'n aandeel. De oliemarkt is in rap tempo aan het verbeteren, maar een negatief rapport van een grote Nederlandse zakenbank snijdt zomaar 10% van de koers af. Vaak is het een kwestie van andere aannames, zoals ook hier: de bankanalisten namen de schuld van de converteerbare obligaties mee in hun berekening en kwamen zodoende op een veel hogere schuldratio. Wie een hond wil slaan, kan altijd wel een stok vinden.

Zo zijn er veel aandelen waar op dit moment de meningen, getuige de koers, ernstig over verdeeld zijn. Denk daar niet te licht over, het zwakke sentiment bij de banken dit jaar is wederom een teken dat er best wel wat spanning in de markt zit.

