Uiteindelijk raakt het alles en iedereen. Vraag voor de beurs is in hoeverre dit de winsten aantast en hoe valuta worden geraakt. Bloomberg praat u in geen tijd bij.

What's actually caught up in the trade war between the U.S. and China https://t.co/UIHgYhgfqQ pic.twitter.com/aTQYT1oQyY — Bloomberg (@business) 6 juli 2018

In principe is Nederland hier zéér kwetsbaar voor:

Welk land is het meest gevoelig voor terug val in wereldhandel? Ja logisch. bron Nomura. pic.twitter.com/e2NuAPImUY — Corne van Zeijl (@beursanalist) 28 juni 2018

Hoe kan het dan dat de AEX relatief goed blijft liggen? Sterker nog, het is een van de betere indices dit jaar. Ik denk dat het komt omdat wij aan de goede kant van de dollar zitten. Want daar komt deze handelsoorlog op neer? Het is de de dollar tegen de rest en de AEX behaalt meer dan de helft van haar omzet in dollars.

Met haar enorme handelstekorten met en alles en iedereen, maar met wereldbetaalmiddel de dollar in haar hand, lijkt mij de VS ook de gedoodverfde winnaar. Als handelsoorlogen al winnaars kennen dan. Tot nu toe bevestigen de grafieken dit. De Chinese yuan laat om te beginnen een veer.

De euro heeft de intussen echt begonnen handelsoorlog ook luid en duidelijk ingeprijsd. Wel is het nu spannend: komt er een rebound, of...?

Ruim -20% vanaf de top, de Shanghai Composite zit officieel in een bearmarket.

De Duitse DAX oogt ook niet vrolijk, hoewel een bärmärkt nog ver weg is. De index doet -3,3% dit jaar en u mag zelf weten of u daar het herbelegde dividend van 3% nog vanaf trekt. Ter vergelijking: de AEX doet dit jaar +1,7% en +3,9% met herbelegd dividend. Keurig, dat is ongeveer het langjarig gemiddelde sinds 1900.

Even tussendoor, er bestaat ook een DAX prijsindex. DAX Kurse heet die. Zeg maar DAX curse dit jaar.

De S&P 500 verblikt en verbloost niet. Er staat dit jaar +3,2% op het bord en daar mag u nog 2,4% dividend en uw eigen valutawinst nog bij optellen. De Nasdaqjes stijgen dit jaar zelfs double digits en ook de small caps doen het goed. Kortom, 1-0 voor Amerika deze handelsoorlog tot nu toe?

Cijfers!

Goed, we hebben het Q2 of H1 cijferseizoen voor de boeg. Dinsdag is er Pepsico en vrijdag gaat dat los met JPMorgan Chase, Wells Farbo en Citigroup. Voor de cijfers zelf hoeven we denk ik niet bang te zijn. Die zijn marktbreed wel op orde.

$SPX is projected to report earnings growth of 20.0% in Q2 2018, which would be the second highest earnings growth since Q3 2010. https://t.co/w6Da4fl9Pg pic.twitter.com/218ke55e16 — FactSet (@FactSet) 6 juli 2018

Nu is het zo dat we op de beurs verwachtingen horen in te prijzen en niet gerealiseerde omzetten en omzetten. Durven de bedrijven klip en klare outlooks af te geven met die losbarstende handelsoorlog, dure en volatiele dure dollar en voorzichtig teruglopende economische data? Ik moet het nog zien.

Pak ik de waarderingsgrafieken van de AEX en de S&P 500 er maar bij. U ziet dat de winstverwachtingen van het Damrak langzaam blijven oplopen. Met stagnerende koersen betekent dit gewoon iets goedkopere aandelen. De AEX doet nu 15,4 keer de huidige winst (de verwachte heb ik niet) en yieldt 3,5%.

Ik zou eens te meer zeggen: priced for perfection. Dat wil niet zeggen dat het zo blijft...

Hetzelfde geldt voor de S&P 500. Ik heb er een extra as bij gezet voor beter beeld. Niet van vandaag, maar zie hoe de yield op de tienjaars leningen het dividendrendement heeft ingehaald: +2,8% om 2,4%. De verwachte koerswinstverhouding is 16,1. Dat is historisch duur, maar minder duur dan het was.

Heb ik nog een extraatje. Kijk naar deze interessante draad met onderliggende artikelen en data van deze meneer, die er mee koketteert dat hij op Twitter al in 2010 door Zero Hedge is geblocked :-) Zonder gekheid, ik had een veel hoger effect van die buybacks verwacht. Mooi om eens harde cijfers hierover te zien.

97% of EPS growth comes from margins or revenues, not buybacks (share reduction). From JPM pic.twitter.com/2mYBG3Sms1 — Urban Carmel (@ukarlewitz) 4 juli 2018

Cijfers Damrak

Dit is marktbreed. Op het Damrak pik ik eens de snelste stijgers en de meest dramatische dalers dit jaar er eens uit. Wie zijn het en wat zijn de verwachtingen? Hoe lang is het geleden dat Philips het beste AEX-aandeel was in zeg maar H1 van een jaar? Dan moeten we denk ik terug tot de Cor Boonstra tijden lang geleden.

Toen was Philips een sensatie - en zeeg ook net zo hard weer in elkaar - en nu is het... saai. Af en toe is er een kleine overname en meer nieuws is er niet meer. Eens te meer, saaie aandelen zijn vaak de beste en Philips lijkt dit ook te bewijzen. In alle rust doet het bedrijf haar ding. Het aandeel is wel duur geworden:

Winst per aandeel Q2 2018: €0,36

Omzet Q2 2018: €4,31 miljard

Winst per aandeel 2018: €1,55

Omzet 2018: €18,19 miljard

Verwachte koerswinstverhouding komende twaalf maanden: 23,9

Dividendrendement: 2,2%

De tijden zijn inderdaad veranderd bij de voormalige gloeilampenfabriek. Waar in her verleden mama Philips kwakkelde, deden dochters ASML en NXP Semiconductors het geweldig. Nu met Philips Lighting of Signify is dat precies andersom. Waardering duidt er op dat markt zeker geen groei verwacht?

Winst per aandeel Q2 2018: €0,55

Omzet Q2 2018: €1,56 miljard

Winst per aandeel 2018: €2,46

Omzet 2018: €6,62 miljard

Verwachte koerswinstverhouding komende twaalf maanden: 8,9

Dividendrendement: 5,7%

Vooruit, ASML ook, hoewel dat pas volgende week met cijfers komt. Het fonds staat een straat onder de jaartop, maar noteert toch +15% dit jaar. Dit zijn de verwachtingen. Het fonds is duur, maar zolang het zo hard groeit, zal het dat wel blijven. Vraag is of ASML haar eigen jubelende, lange verwachtingen herhaalt.

Winst per aandeel Q2 2018: €1,22

Omzet Q2 2018: €2,55 miljard

Winst per aandeel 2018: €5,73

Omzet 2018: €10,47 miljard

Verwachte koerswinstverhouding komende twaalf maanden: 29,2

Dividendrendement: 0,8%

Flow Traders sloot vrijdag op €30 euro rond en staat daarmee dit jaar precies op +50%. De grafiek en ook die van AEX VIX Index (zie hieronder Kiek op de Grafiek) zijn duidelijk: er is weer marktreuring nodig om het aandeel van nieuw elan te voorzien. Of juist een compleet gebrek daaraan om het fonds weer lager te zetten?

Winst per aandeel Q2 2018: €0,50

Omzet Q2 2018: €56,65 miljoen

Winst per aandeel 2018: €3,21

Omzet 2018: €369,71 miljoen

Verwachte koerswinstverhouding komende twaalf maanden: 9,4

Dividendrendement: 2,2%

Lastige en ondeugende aandelen te over in de AMX, mede daarom is dit ook zo'n leuke index. Ik pik Fugro er uit: emissie of geen emissie, that's the question? En dan nog, het is afwachten of als alles weer normaal is - wat dat ook maar is - of het aandeel weer zijn oude luister terug krijgt.

Winst per aandeel 2018: €0,27

Omzet per aandeel 2018: €1.52 miljard

Verwachte koerswinstverhouding komende twaalf maanden: 41,9

Dividendrendement: 0%

Dan het spectaculairste Nederlandse aandeel van zeker het laatste jaar, Besi. Alles is hier al over gezegd, behalve dan dat fonds eind vorig week aan het bodemen was?! Zie dat volume eens. Intussen heeft het bedrijf een omzetwaarschuwing gegeven en is het de grote vraag of ze een outlook durft af te geven.

Als u naar de waardering kijkt, dan verwacht de markt juist een draak van een outlook. Het kan ook zijn dat de daling een tikje overtrokken is. Heel spannend en hoogrisico en dat zien we zelden bij wat eigenlijk een keurig en degelijk bedrijf is. Beetje volatiele, hoogcyclische business, dat wel.

Winst per aandeel Q2 2018: €0,84

Omzet Q2 2018: €184,70 miljoen

Winst per aandeel 2018: €2,31

Omzet 2018: €640,28 miljoen

Verwachte koerswinstverhouding komende twaalf maanden: 9,2

Dividendrendement: 11,0%

Air France-KLM is ons slechtste hoofdfonds en daar mag u de Fransen de schuld van geven. In Tour de France-termen: hij doet niet meer mee, maar dit is de Thomas Voeckler onder onze aandelen. Gewoon stierlijk vervelend. U ziet het, die stakingen hakten er in Q2 in, maar de jaarverwachtingen zijn... ambitieus?

Winst per aandeel Q2 2018: €-0,03

Omzet Q2 2018: €6,53 miljard

Winst per aandeel 2018: €1,19

Omzet 2018: €26,29 miljard

Verwachte koerswinstverhouding komende twaalf maanden: 5,8

Dividendrendement: 0%

Als die top nou maar geen verrekte spier op heeft geleverd. Wat een prachtige grafiek, de koers loopt net zo gelijkmatig op als het bedrijf nieuwe sportscholen opent. Basic-Fit dus. U ziet die waardering. Tja, bij consequente double digit growth, zoals bij dit aandeel, kunnen torenhoge waarderingen langdurig zijn.

Winst per aandeel 2018: €0,65

Omzet per aandeel 2018: €400,08 miljoen

Verwachte koerswinstverhouding komende twaalf maanden: 137,6

Dividendrendement: 0%

Luiheid is des duivels oorkussen is ook een beurswijsheid, want waar het sportieve Basic-Fit straalt, krimpt het luie Beter Bed. Zie de omzet, het lijkt alsof er steeds een roedel vrijwilligers wordt aangewezen om te verkopen. Blijkbaar is er niet veel fiducie dat de problemen bij Matratzen Concord adequaat worden getackeld.

De waardering spreekt boekdelen: de markt verwacht geen goede cijfers en outlook.

Winst per aandeel 2018: €0,71

Omzet 2018: €426,80 miljoen

Verwachte koerswinstverhouding komende twaalf maanden: 8,8

Dividendrendement: 5,9%

Agenda

De komende week zijn er inflatiecijfers over juni uit Europa en VS, de eerste cijferaars komen door (doorgaans is er geen impact op de brede markt) en er is een Chinese handelsbalans. Die kan wel eens extra aandacht trekken. Veder is het bidden en hopen dat er geen winstwaarschuwers zijn Of juist wel?

Van de week knalde het Franse Sodexo bijna 10% omhoog op een omzetwaarschuwing. Ja, alles kan op de beurs :-) Dit was denk ik een prachtig voorbeeld van beleggen is vooruitkijken: die omzet stond door valuta onder druk, maar pakt juist nu in het voordeel uit van deze Franse megacateraar.

Hier is de hele agenda voor deze week en ik zie dat die klungel van een Nick is vergeten de 87e verjaardag van mijn moeder donderdag er bij te zetten. En nee, vrijdag de dertiende is geen doomsday op de beurzen. Kan natuurlijk altijd de eerste keer zijn, dat wel.

9 jul

08:00Duitsland handelsbalans mei20,0B

10 jul

03:30China inflatie CPI jun1,9%

08:45Frankrijk industriële productie jun0,7% MoM

10:00Italië industriële productie jun0,8% MoM

10:30VK industriële productie jun0,7% MoM

11:00Duitsland ZEW indicator jul-18,2

14:00PepsiCo Q2-cijfers

16:00VS JOLTS mei

11 jul

14:30VS inflatie PPI jun0,1% MoM

16:30VS weekrapport olievoorraden

12 jul

08:00Duitsland inflatie CPI jun0,1% MoM

08:45Frankrijk inflatie CPI jun0,1% MoM

09:00Holland Colours AVA

11:00EU industriële productie mei1,1% MoM

13:30ECB notulen

14:30VS inflatie CPI jun0,2% MoM

14:30VS jobless claims

20:00VS begrotingstekort jun



13 jul

05:00China handelsbalans jun27,50B

09:00Spanje inflatie CPI jun0,3% MoM

14:00Citigroup Q2-cijfers

14:00JP Morgan Chase Q2-cijfers

14:00Wells Fargo Q2-cijfers

14:30VS import- en exportprijzen jun0,1% en 0,3% MoM

16:00VS consumentenvertrouwen Michigan jul113,0

Als u ook nog even naar Het Corné Journaal kijkt, bent u weer helemaal op de hoogte voor komende week. Dat van die ermging markets lijkt mij ook een gevalletje dure dollar. Klopt dat, Corné?

Video weekbericht:

Waarom doen emerging markets het zo slecht?

Sombere experts.

De FED rente verwachtingen en de uitkomst

AEX winsten maken inhaalslag

En de weekagendahttps://t.co/AkSgN9rdBg — Corne van Zeijl (@beursanalist) 7 juli 2018

Kiek op de Grafiek

Denkend aan Holland, zie ik een traag stromende AEX door oneindig laagland gaan. Zoiets? Eigenlijk is de AEX er voor iedereen: stieren wijzen op een opgaande trend, want de koers gaat van linksonder naar rechtsboven, beren lezen een korte neergaande trend af en zijwaartsers kunnen lekker door tukken.

De AEX VIX Index verschuift haar aandacht ook weer van de beurs naar WK Voetbal, Wimbledon en Tour de France, lijkt het.

De nieuwe wereldkampioen voetbal komt uit Europa (als u ook de Engelsen daar nog toe rekent...), maar de Europese index (hier de Eurostoxx 600) speelt per saldo al een jaar een bloedeloze 0-0,

De S&P 500 heb ik al gegeven. Dat is nog een van de minst presterende indices op de Big Board. Zier hier de prachtig presterende Nasdaq 100. Eens zien of de index weer een nieuwe top weet te realiseren. Daar zijn degelijke outlooks van de FANG-aandelen plus aanhang voor nodig.

Laat u niet verblinden, het is niet alleen technologie wat het goed doet op Wall Street. Zie hier de vrolijke small caps uit de Russell 2000.

Een index om echt in de gaten te houden met al die chip-perikelen, is de Philadelphia Semiconductor Index (SOX).

Voor de lange termijn indextrackerbeleggers heb ik de MSCI World Index in dollars...

... en euro's. Ja, dit is dezelfde index. Dat u weer even weet wat valuta met uw beleggingen doet. Per sado hebt u dit jaar echter geen reden tot klagen, dunkt me.

Verhio, onze rente daalt. Duidt dit toch op een vlucht van het slimme geld in veilige haven, of ziet hier toch ook een vleugje ECB bij dat pas tegen Sint Juttemis de rente denkt te verhogen?

De Duitse Bund bevestigt dit:

De Italiaanse rente begint juist aan couplet vier van O sole mio. Ik kan hier niks mee.

Dan maar de Spaanse rente en die daalt iets minder hard dan de EU AAA's als Nederland en Duitsland. U mag het ook zijwaarts noemen.

Laat ik eens bij de ultieme veilige haven kijken, de Zwitserse tienjaars. Hm, die is inderdaad weer een stevige schuilkelder in de Sint Gotthard aan het boren.

De Amerikaanse Ten Year Treasury Yield zijwaartst en dat met die opwaartse Fed-druk, zeg maar. Gelet op al deze rentes concludeer ik dat er toch of ook een bescheiden vlucht in veilig is op de beurzen.

OK, de handelsoorlog was ingeprijsd bij EUR/USD en nu die is begonnen is het afwachten of we hier een gevalletje buy the rumour and sell the fact gaan zien.

Over naar olie dat de mooiste opgaande trends laat zien, hier West-Texas Light Intermediate (WTI):

Brent oogt iets minder enthousiast, maar niet minder fraai,.

Goud... iemand? Geen paniek, het spul komt echt wel weer een keer in mode. Het kan alleen wel jaren duren, zo heeft het verleden bewezen. In de tussentijd ontvangt u geen yield, maar betaalt u wel kosten.

Rest mij nog u veel plezier met bitcoin te wensen. Sorry dat ik het zeg, maar wat een fraaie neergaande trend. Ook daar valt aan te verdienen.

Prettige zondag verder en tot morgen, tot voorbeurs. Hup Dylan Groenewegen, sprint zo naar de zege en pak dat Geel!